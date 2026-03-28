Ο Μέσι έδωσε τη φανέλα του στον Κοϊτά - Παραλίγο να σκοράρει ο εξτρέμ της ΑΕΚ

Ο Λιονέλ Μέσι τράβηξε τα βλέμματα στο ιστορικό φιλικό της Αργεντινής εναντίον της Μαυριτανίας του Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ. Ο αγώνας διεξήχθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/03) στο περίφημο «Λα Μπομπονέρα» και ο εξτρέμ της «Ένωσης» βρέθηκε πολύ κοντά στο γκολ, μετά από μαγική ενέργεια.

Όμως, ο αγώνας στιγματίστηκε από το εντυπωσιακό στιγμιότυπο στα αποδυτήρια, όταν μετά τη λήξη του αγώνα οι παίκτες της Μαυριτανίας παρατάχθηκαν και ξεκίνησαν να... μαλώνουν για τη φανέλα του Μέσι, ο οποίος αποφάσισε τελικά να την παραχωρήσει στον Κοϊτά, που θα επιστρέψει σε λίγες ημέρες στην Αθήνα για τα Play Offs της Super League.

Ο Κοϊτά, ξεκίνησε το παιχνίδι ως βασικός και είδε την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ με γκολ Φερνάντεζ στο 17'. Ο Νίκο Παζ διπλασίασε τα τέρματα των Αργεντίνων στο 32' και στις καθυστερήσεις οι Μαυριτανοί μείωσαν στο σκορ με γκολ του στόπερ Λεφόρτ. Ο 27χρονος άσος της ΑΕΚ αντικαταστάθηκε στο 85' μετά από πολύ καλή εμφάνιση.

Τρομερή ενέργεια του Κοϊτά - Πέρασε τρεις αμυντικούς της Αργεντινής

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά λίγο έλειψε να γίνει χρυσός σκόρερ της Μαυριτανίας, όταν πέρασε τρεις Αργεντινούς αμυντικούς, τον Μολίνα, τον Μασταντουόνο και τον Ντε Πολ. Απελευθερώθηκε στη μεγάλη περιοχή και εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ, το οποίο απομάκρυνε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας Μαρτίνεζ.

Ο... καυγάς για τη φανέλα του Μέσι που κατέληξε στον Κοϊτά

Μετά τη λήξη της ιστορικής αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές της Μαυριτανίας «παρατάχθηκαν» έξω από τα αποδυτήρια της εθνικής Αργεντινής και ξεκίνησαν να... διαπραγματεύονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει τη φανέλα του Μέσι.

Οι Αργεντίνοι παρέδωσαν στους παίκτες της Μαυριτανίας μία τσάντα γεμάτη φανέλες. Τελικά, η φανέλα του θρύλου της Ίντερ Μαϊάμι κατέληξε στα χέρια του Κοϊτά, ο οποίος κρατούσε το πολύτιμο κειμήλιο, χαμογελώντας σα μικρό παιδί.