Ο Μέσι έδωσε την φανέλα του στον Μπάτζιο και αυτός, πανευτυχής ανάρτησε κοινή τους φωτογραφία

Η Αργεντινή συνεχίζει την καλή της πορεία στο Μουντιάλ και με την νίκη της κόντρα στην Ελβετία με 3-1, πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πρωταγωνιστής της ομάδας δεν θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος πέραν του Λιονέλ Μέσι, καθώς με 8 γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Έτσι λοιπόν είναι και πρωταγωνιστής εκτός γηπέδων, καθώς μετά την λήξη της αναμέτρησης με την Ελβετία, ο Αργεντίνος άσσος χάρισε την φανέλα του στον θρύλο της εθνικής Ιταλίας, Ρομπέρντο Μπάτζιο.

Ο πρώην Ιταλός επιθετικός, συγκινημένος δημοσίευσε κοινή φωτογραφία με τον Μέσι, στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, δηλώνοντας: Ευχαριστώ Λέο για το ανεκτίμητο δώρο σου και την αγάπη σου. Σε αγαπώ πολύ φίλε μου Λιονέλ Μέσι