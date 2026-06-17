«Ο Μέσι είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου» - Τα διεθνή ΜΜΕ αποθεώνουν τον... αειθαλή Αργεντίνο σταρ

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία, με τα διεθνή ΜΜΕ να υποκλίνονται στην εμφάνισή του απέναντι στην Αλγερία. Ο αρχηγός της Αργεντινής σημείωσε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, οδηγώντας την ομάδα τουστη νίκη με 3-0 στην πρεμιέρα του 10ου ομίλου.

Με τα τρία γκολ που πέτυχε, ο 39χρονος σούπερ σταρ έφτασε τα 16 τέρματα σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε και απέχοντας πλέον μόλις ένα γκολ από το να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

«Αναπόφευκτος και απλά συγκλονιστικός», έγραψε η Daily Mail, ενώ η Marca χαρακτήρισε τον Αργεντινό «την ίδια την ιστορία του ποδοσφαίρου». Αντίστοιχα αποθεωτικά ήταν τα σχόλια των AS, Gazzetta dello Sport και L’Equipe.

Premier triplé en Coupe du monde, Klose égalé... Les chiffres d'un Lionel Messi record contre l'Algérie

➡️ https://t.co/61DwsewYGH pic.twitter.com/AARZvhWSjo — L'Équipe (@lequipe) June 17, 2026

Ο Μέσι άφησε πίσω του θρύλους όπως ο Ρονάλντο Ναζάριο και ο Γκερντ Μίλερ, φτάνοντας τα 16 γκολ σε 27 συμμετοχές σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα.