Σπορ Ποδόσφαιρο Λιονέλ Μέσι Εθνική Αργεντινής Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ

«Ο Μέσι είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου» - Τα διεθνή ΜΜΕ αποθεώνουν τον... αειθαλή Αργεντίνο σταρ

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ του σε Μουντιάλ, έφτασε τα 16 γκολ και «έπιασε» τον Κλόζε στην κορυφή.

Ο Λιονέλ Μέσι/Πηγή: Reuters
Ο Λιονέλ Μέσι/Πηγή: Reuters
Δημήτρης Καλεμάι

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία, με τα διεθνή ΜΜΕ να υποκλίνονται στην εμφάνισή του απέναντι στην Αλγερία. Ο αρχηγός της Αργεντινής σημείωσε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, οδηγώντας την ομάδα τουστη νίκη με 3-0 στην πρεμιέρα του 10ου ομίλου.

Με τα τρία γκολ που πέτυχε, ο 39χρονος σούπερ σταρ έφτασε τα 16 τέρματα σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε και απέχοντας πλέον μόλις ένα γκολ από το να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

«Αναπόφευκτος και απλά συγκλονιστικός», έγραψε η Daily Mail, ενώ η Marca χαρακτήρισε τον Αργεντινό «την ίδια την ιστορία του ποδοσφαίρου». Αντίστοιχα αποθεωτικά ήταν τα σχόλια των AS, Gazzetta dello Sport και L’Equipe.

Ο Μέσι άφησε πίσω του θρύλους όπως ο Ρονάλντο Ναζάριο και ο Γκερντ Μίλερ, φτάνοντας τα 16 γκολ σε 27 συμμετοχές σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Λιονέλ Μέσι Εθνική Αργεντινής Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader