«Ο Μέσι είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου» - Τα διεθνή ΜΜΕ αποθεώνουν τον... αειθαλή Αργεντίνο σταρ
Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ του σε Μουντιάλ, έφτασε τα 16 γκολ και «έπιασε» τον Κλόζε στην κορυφή.
Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία, με τα διεθνή ΜΜΕ να υποκλίνονται στην εμφάνισή του απέναντι στην Αλγερία. Ο αρχηγός της Αργεντινής σημείωσε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, οδηγώντας την ομάδα τουστη νίκη με 3-0 στην πρεμιέρα του 10ου ομίλου.
Με τα τρία γκολ που πέτυχε, ο 39χρονος σούπερ σταρ έφτασε τα 16 τέρματα σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε και απέχοντας πλέον μόλις ένα γκολ από το να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.
«Αναπόφευκτος και απλά συγκλονιστικός», έγραψε η Daily Mail, ενώ η Marca χαρακτήρισε τον Αργεντινό «την ίδια την ιστορία του ποδοσφαίρου». Αντίστοιχα αποθεωτικά ήταν τα σχόλια των AS, Gazzetta dello Sport και L’Equipe.
Ο Μέσι άφησε πίσω του θρύλους όπως ο Ρονάλντο Ναζάριο και ο Γκερντ Μίλερ, φτάνοντας τα 16 γκολ σε 27 συμμετοχές σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα.