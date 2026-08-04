Ο Μέσι βλέπει το... καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου: «Μεγάλο διπλό» - Είδε παιχνίδι Super League 2

Ο Λιονέλ Μέσι, λογίζεται από πολλούς ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει πατήσει το πόδι του ποτέ σε αγωνιστικό χώρο. Ως εκ τούτου πολλοί πιστεύουν πως ο Αργεντίνος δεν θα παρακολουθεί παιχνίδια ασήμαντα μικρότερων κατηγοριών. Όμως ο «Pulga» όπως όλα δείχνουν, έχει δει παιχνίδια μικρότερων κατηγοριών και ένα από αυτά είναι μια αναμέτρηση της Super League 2.

Η σχέση του Μέσι με τον Ηρακλή και τον προπονητή, Γκιγέρμο Άνχελ Όγιος

Για να βρούμε την αρχή της ιστορίας, πρέπει να γυρίσουμε στη σεζόν 2013-14. Ο Λιονέλ Μέσι, στα 26 του χρόνια, είχε ήδη κατακτήσει σχεδόν τα πάντα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Στο παλμαρέ του υπήρχαν τέσσερα Champions League, έξι πρωταθλήματα Ισπανίας και τέσσερις Χρυσές Μπάλες, έχοντας ήδη εδραιωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Την ίδια περίοδο, στον πάγκο του Ηρακλή βρισκόταν ο Γκιγέρμο Άνχελ Όγιος. Ο Αργεντινός τεχνικός ήταν ένας από τους ανθρώπους που διέκριναν από πολύ νωρίς το ξεχωριστό ταλέντο του Μέσι στη La Masia, έχοντάς τον υπό τις οδηγίες του από το 2000 έως το 2003, αμέσως μετά την άφιξη του νεαρού άσου από τη Νιούελς Ολντ Μπόις. Η σχέση τους δεν περιορίστηκε στα χρόνια της ακαδημίας, καθώς διατήρησαν επαφή και στη συνέχεια της καριέρας τους.

Ο Μέσι συνέχισε να ενδιαφέρεται για την πορεία του ανθρώπου που συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξή του, ακόμη και μετά την αποχώρηση του Όγιος από τη Μπαρτσελόνα το 2005. Ένα περιστατικό που αποκάλυψε ο Αντώνης Σαριόγλου αποδεικνύει πόσο στενή παρέμεινε η σχέση τους.

Ο Σαριόγλου, που εκείνη τη σεζόν ήταν προπονητής φυσικής κατάστασης στον Ηρακλή και στενός συνεργάτης του Όγιος, περιέγραψε ένα γεγονός που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς.

Την 1η Ιανουαρίου, ο Ηρακλής αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Αιγινιακό και έφυγε με τη νίκη (1-0), χάρη στο γκολ του Γιάννη Λουκίνα στο 65ο λεπτό. Λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Όγιος άνοιξε το κινητό του και είδε ότι τον περίμενε ένα μήνυμα από τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός τεχνικός το έδειξε αμέσως στον συνεργάτη του, αποκαλύπτοντας πως ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα είχε παρακολουθήσει το παιχνίδι μέσω live streaming. «Μπράβο μίστερ, συγχαρητήρια. Μεγάλο διπλό», ανάφερε χαρακτηριστικά.