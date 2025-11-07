Ο Μικ Τζάγκερ στην Κνωσό - Ανέβασε φωτογραφίες από το μινωικό ανάκτορο

Στα 82 του χρόνια, ο Μικ Τζάγκερ συνεχίζει να εκπλήσσει τους θαυμαστές του με την αστείρευτη ενέργεια και τη «δίψα» για νέες εμπειρίες.

Μετά τις βόλτες στα Χανιά, ο frontman του θρυλικού συγκροτήματος Rolling Stones, ο Mick Jagger, φαίνεται πως θέλησε να ζήσει από κοντά την πλούσια ιστορία και τα δείγματα του αρχαίου πολιτισμού του νησιού της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ανέβασε στα social media φωτογραφίες από το ταξίδι του στην Κρήτη και τελευταία από την επίσκεψή του στην Κνωσσό. Επισκέφτηκε τους αρχαιολογικούς χώρους και ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μερικές εικόνες από το παλάτι του βασιλιά Μίνωα.

Μάλιστα, ο διάσημος ροκ σταρ ποζάρει σε διάφορα σημεία του αρχαιολογικού χώρου και γράφει στη λεζάντα: «Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;».