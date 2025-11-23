Ο μικρός που κρατούσε ο Μέσι στα ερείπια της Αϊτής έγινε ο ήρωας που την έστειλε στο Μουντιάλ

Η επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι στην Αϊτή το 2010, λίγους μήνες μετά τον φονικό σεισμό, είχε ως στόχο την ενίσχυση των παιδιών που επλήγησαν. Ως πρέσβης της UNICEF, ο Αργεντινός σταρ βρέθηκε σε καταυλισμούς, σχολεία και πρόχειρες δομές φιλοξενίας, μοιράζοντας υλικό και μιλώντας με οικογένειες. Ανάμεσα στα πολλά παιδιά που συνάντησε, ήταν κι ένας μικρός τότε επτάχρονος, ο Λουίσιους Ντον Ντίτσον. Η φωτογραφία της αγκαλιάς τους έκανε τον γύρο των διεθνών μέσων, αφού το παιδί εκείνο που κρατούσε ο Μέσι στην αγκαλιά του , 15 χρόνια αργότερα θα έστελνε την χώρα του σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ντίτσον, που αγωνίζεται ως εξτρέμ και έχει κάνει καριέρα στις ΗΠΑ και στη Γαλλία, αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο του προκριματικού αγώνα που έκρινε την επιστροφή της Αϊτής σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 51 χρόνια, από το 1974 και τη διοργάνωση της Γερμανίας.

One of those children was Louicius Don Deedson, who — 15 years later — scored a Messi-like… pic.twitter.com/fE6CUjiUii — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 22, 2025

Στο 9ο λεπτό του αγώνα κόντρα στη Νικαράγουα, ο 22χρονος επιθετικός εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας, πέρασε με ταχύτητα τρεις αμυντικούς και τελείωσε τη φάση με αριστερό πλασέ. Το γκολ αποδείχθηκε καθοριστικό, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για τη συνολική πορεία της ομάδας στα προκριματικά αφού ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για το Μουντιάλ του 2026.

Για την Αϊτή, μια χώρα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια, οικονομικά προβλήματα και φυσικές καταστροφές, αυτή η πρόκριση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό και ανέδειξε μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία...