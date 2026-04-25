Ο Μίροσλαφ Κλόζε αποκαλύπτει τους λόγους που τον ώθησαν... στην απόσυρση του από το ποδόσφαιρο

Ο κορυφαίος σκόρερ της Γερμανίας, Μίροσλαφ Κλόζε, πέρα από την έφεση που είχε στο σκοράρισμα, αποτελούσε υπόδειγμα αθλητή στολίζοντας για πολλά χρόνια τα γήπεδα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο Κλόζε αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2016 με τη φανέλα της Λάτσιο μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στην Ρώμη. Με τους «Λατσιάλι» κατέκτησε το κύπελλο Ιταλίας το 2013 και σκόραρε 54 τέρματα σε 139 συμμετοχές.

Οι λόγοι που τον οδήγησαν στην απόσυρση

Αφού έχουν περάσει 10 χρόνια από την ημέρα που είπε το μεγάλο «αντίο» μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτό.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι δεν αναγνώριζε το ποδόσφαιρο, καθώς με την πάροδο των χρόνων οι νέοι άλλαξαν σκεπτικό και δεν είχαν το μυαλό τους στην ατομική τους βελτίωση, όπως έκανε ο ίδιος ως νεαρός αθλητής.

Πλέον, το ενδιαφέρον όλων στέκεται περισσότερο στο «φαίνεσθαι» παρά στην ουσία, κάτι που σκεπάζει την πραγματική αξία του αθλήματος, όπως αναφέρει: «Τους απασχολεί περισσότερο τα παπούτσια τους ταιριάζουν με τις κάλτσες τους. Γι' αυτό είπα αρκετά. Το ποδόσφαιρο που ήξερα δεν υπάρχει πια».

MIROSLAV KLOSE: "Dejé de jugar al fútbol porque ya no lo reconocía. Hoy en día, los jóvenes piensan en otras cosas. De niño, solo pensaba en entrenar y convertirme en alguien en este deporte que siempre amé.



En la Lazio y en la selección, después de cada entrenamiento, me metía… pic.twitter.com/6i4K09eoHP — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) April 24, 2026

Ο Γερμανός μεταξύ άλλων περιγράφει μια ιστορία την οποία δείχνει ότι από νεαρή ηλικία ξεχώριζε για τον χαρακτήρα του. Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της προπόνησης μάζευε τις μπάλες και τις σακούλες από το γήπεδο και οι συμπαίκτες του αναρωτιόντουσαν: «Μα ποιος σου είπε να το κάνεις αυτό;».

Όμως, για τον μικρό Μίροσλαφ ήταν κάτι φυσιολογικό όπως τονίζει: «Είσαι 20 χρονών και δεν μπορείς να βοηθήσεις έναν 60χρονο φύλακα;».

Ο «σπάνιος» Κλόζε με την σπουδαία καριέρα

Ο 47 χρονος πλέον Μίροσλαφ Κλόζε, αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ των Παγκοσμίων Κυπέλλων με 16 γκολ και παράλληλα των πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γερμανίας με 71 τέρματα.

Το 1998 ξεκίνησε η επαγγελματική του καριέρα και σε ένα χρόνο βρέθηκε στη Καϊζερσλάουτερν στην οποία και καθιερώθηκε κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση στην Μπουντεσλίγκα τον Απρίλιο του 2000.

Ο τότε ομοσπονδιακός προπονητής Ρούντι Φέλερ τον κάλεσε στην Εθνική Γερμανίας κάνοντας το διεθνές ντεμπούτο του στις 24 Μαρτίου 2001 σε έναν αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αλβανίας.

Το 2004 πήγε στην Βέρντερ Βρέμης, τη σεζόν 2005–06 ήταν πρώτος σκόρερ στην Μπουντεσλίγκα με 25 γκολ σε 26 αγώνες. Τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του ήταν στην Μπάγερν Μονάχου στο διάστημα 2007–11 με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και ένα Σούπερ Κύπελλο. Τελευταία ομάδα στην οποία έπαιξε ήταν η Λάτσιο, όπου είχε πενταετή επιτυχημένη παρουσία.