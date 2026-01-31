Ο «μισός» Ολυμπιακός με MVP τον Πίτερς κέρδισε άνετα (94-71) το Περιστέρι (vid)

Ο Ολυμπιακός των δέκα παικτών έκανε τα βασικά κόντρα στο Περιστέρι στο ΣΕΦ και επικράτησε σχετικά άνετα και δίκαια με 94-71 παραμένοντας αήττητος στην Stoiximan GBL μετά και το πέρας της 16ης αγωνιστικής.

Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι πρώτη στην κατάταξη με 16-0, ενώ αντίστοιχα αυτή του Βασίλη Ξανθόπουλου με 6-9 παλεύει για να μπει στην πρώτη οκτάδα.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες -που δεν είχαν τους Τζοουνς, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ (τιμωρία), Παπανικολάου, Μόρις και Νιλικίνα- ήταν ο Πίτερς με 29 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ο Γουόρντ με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ και ο Ουόκαπ με 9 πόντους, 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Φουρνιέ είχε 11 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Όσο για τον Κόρι Τζόζεφ στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στο Πρωτάθλημα αγωνίστηκε για 22:40 και είχε 8 πόντους (2/5τριπ), 7 ασίστ, 1κλέψιμο, 1 ριμπάουντ και 3 λάθη.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων προσπάθησαν ο Πέιν με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Χάρις με 16 πόντους, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα εκτός έδρας η Dubai BC (3/2, 18:00) και για το Περιστέρι η μάχη στην Ιταλία με τη Σάσαρι (4/2, 21:30) για το FIBA Europe Cup.

Το προβάδισμα ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο, καλύτερο το Περιστέρι

Στο ξεκίνημα του αγώνα οι δύο άμυνες δεν λειτουργούσαν καλά με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 11-7 (στο 3') μετά από 2/2 τρίποντα του Ουόκαπ.

Το Περιστέρι ήταν αρκετά ανταγωνιστικό, αφού οι γηπεδούχοι δεν είχαν ένταση, όμως χάρη στα 4/4 τρίποντά τους διατηρούσαν το προβάδισμα (17-12 στο 6'), ενώ ήδη είχαν μοιράσει 7 ασίστ.

Και το Περιστέρι σούταρε καλά από μακριά (2/4) και μείωσε σε 17-16 (στο 7') με το πρώτο καλάθι του Ιτούνας, ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει με δύο φάουλ και τους φιλοξενούμενους να είναι μπροστά με 27-24 με 7/10 δίποντα!

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν προβληματική, όμως ο Τζόζεφ πέτυχε το πρώτο του τρίποντο με τα ερυθρόλευκα και ισοφάρισε σε 29-29 (στο 13') με τους γηπεδούχους μετά το αρχικό 4/4 να έχουν γίνει 5/11.

Το ντέρμπι καλά κρατούσε με τον γεμάτο απουσίες Ολυμπιακό να παίζει ανόρεχτα και χωρίς καθαρό μυαλό και την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να κερδίζει τις εντυπώσεις με το σκορ στο 34-34 (στο 15').

Με σερί 7-0 από Φουρνιέ, Λαρεντζάκη και Τζόζεφ οι Πειραιώτες μετά από ώρα πέρασαν μπροστά με +7 (41-34 στο 17'), αφού ανέβασαν λίγο την ένταση τους, σε ένα χρονικό διάστημα όπου η άμυνα τους είχε βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο.

Το πρώτο μέρος του ματς ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να προηγούνται ακόμα και με +10, αλλά με το Περιστέρι να μειώνει σε 44-38 με μικρό σερί 6-0.

Σοβαρεύτηκε και το «καθάρισε» ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στο ΣΕΦ άρχισε με τις δύο ομάδες να είναι άστοχες και να κάνουν λάθη, το θέαμα να είναι κακό, αλλά τον Ολυμπιακό χάρη στην άμυνα του να προηγείται με 49-40 (στο 24') και να ελέγχει το ρυθμό.

Πρόσκαιρα το Περιστέρι μείωσε με τον Νίκολς σε 49-45 (στο 25'), αλλά ο Μιλουτίνοφ πήρε μπάλες στη ρακέτα και ανέβασε πάλι τη διαφορά στο +8 (53-45) και λίγο μετά ο Ντόρσεϊ με το δεύτερο του τρίποντο διαμόρφωσε το 56-45 (στο 27').

Ο Πίτερς με 2/2 τρίποντα και φτάνοντας τους 16 και ο Ντόρσεϊ με προσωπικό καλάθι και ασίστ στον Τζόζεφ για τρίποντο «εκτόξευσαν» τη διαφορά στους 22 (67-45 στο 29'), ενώ η περίοδος έληξε με 67-48.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο όλα είχαν κριθεί με τον Πίτερς να φτάνει τους 23 πόντους, τον Τζόζεφ να παίρνει χρόνο συμμετοχής και τη διαφορά να είναι στους 20 πόντους (74-54 στο 33').

Περίπου τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε στο ΣΕΦ το Περιστέρι προσπαθούσε να αντιδράσει και δεν άφηνε το σκορ να ξεφύγει μειώνοντας με τον Χάρις να φτάνει τους 16 πόντους σε 80-64.

Με δύο συνεχόμενα εύστοχα μακρινά σουτ ο Φουρνιέ έστειλε πάλι τη διαφορά στο +22 (86-64 στο 37') και μέχρι το τέλος δεν άλλαξε δραματικά κάτι με τους Πρωταθλητές να πανηγυρίζουν το 16/16 με 94-71.

Οι καλύτεροι στιγμές του ματς

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-38, 67-48, 94-71.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 9, Ντόρσεϊ 8, Γουόρντ 10, Πίτερς 29, Μιλουτίνοφ 6, Λαρεντζάκης 10, Νετζήπογλου 2, Τζόζεφ 8, Χολ 1, Φουρνιέ 11.

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 6, Καρντένας 7, Βαν Τούμπεργκεν 5, Ιτούνας 3, Κακλαμανάκης 6, Πετράκης 2, Πέιν 10. Μουράτος 2, Χάρις 16, Παπαδάκης 11, Κάριους 3.

