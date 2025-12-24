Ο Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου μαζί με τον... χριστουγεννιάτικο Πίνατ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τα κάλαντα των Χριστουγέννων, που ερμήνευσαν μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου καθώς και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».



Δίπλα στον πρωθυπουργό βρέθηκε η οικογένειά του, με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τα παιδιά τους, Σοφία, Κωνσταντίνος και Δάφνη, να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτινή στιγμή.

Τα βλέμματα τράβηξε και ο Πίνατ που ήταν ντυμένος... κατάλληλα για τη γιορτινή ημέρα και δέχθηκε πολλά χάδια!

Eurokinissi

