Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Χάος στους δρόμους λόγω έντονης βροχής - Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς

Πολιτική Χριστούγεννα Κάλαντα Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Μητσοτάκης άκουσε τα κάλαντα από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου μαζί με τον... χριστουγεννιάτικο Πίνατ

Στο πλευρό του πρωθυπουργού η οικογένειά του.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τα κάλαντα των Χριστουγέννων, που ερμήνευσαν μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου καθώς και μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Δίπλα στον πρωθυπουργό βρέθηκε η οικογένειά του, με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τα παιδιά τους, Σοφία, Κωνσταντίνος και Δάφνη, να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτινή στιγμή.

Τα βλέμματα τράβηξε και ο Πίνατ που ήταν ντυμένος... κατάλληλα για τη γιορτινή ημέρα και δέχθηκε πολλά χάδια!

Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi
Eurokinissi

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Χριστούγεννα Κάλαντα Κυριάκος Μητσοτάκης

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader