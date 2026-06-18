Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Ακρίβεια Σούπερ Μάρκετ

Ο Μητσοτάκης δείχνει πως λειτουργεί το PosoKanei: «Δεν λύνει το πρόβλημα, όπλο κατά της ακρίβειας»

Στο νέο του βίντεο στα social media ο Πρωθυπουργός περιγράφει πως λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών.

Φωτ.: social media
Φωτ.: social media
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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Στην εφαρμογή «posokanei.gov.gr» αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο βίντεο που ανέβασε στα social media το πρωί της Πέμπτης (18/6).

Ο πρωθυπουργός ξεκινά το βίντεο λέγοντας: «Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φτηνό το καλάθι σου». Στη συνέχεια δείχνει την εφαρμογή που και ο ίδιος έχει κατεβάσει στο κινητό του, όπως είπε και συνέχισε: «Σκανάρεις το barcode και βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα το προϊόν».

Το «posokanei» δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι ένα όπλο κατά της ακρίβειας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλήγοντας πως «το πιο σημαντικό είναι ότι η αγορά γνωρίζει τώρα πως ο καταναλωτής συγκρίνει άμεσα τιμές και πιέζεται προς όφελος του ανταγωνισμού.

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Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Ακρίβεια Σούπερ Μάρκετ

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