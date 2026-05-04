Ο Μητσοτάκης δεν κινδυνεύει από την αντιπολίτευση αλλά από τον... Οικονόμου

Έτσι είναι η πολιτική. Εξελίσσεται.

Και το 2026 η εσωκομματική «αντιπολίτευση» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο... Γιάννης Οικονόμου.

Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται η τέτοια ποσότητα σκόνης που σηκώθηκε για την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ. Από την άλλη, όπως μου εξηγούσε παλιός μου συνομιλητής από τη Δεξιά, «σε περίοδο ανομβρίας στα εσωκομματικά ακόμα και ένα τέτοιο κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί αναλόγως...».

Δηλαδή ο Μητσοτάκης που δεν κινδυνεύει από την αντιπολίτευση, κινδυνεύει από τον Γιάννη Οικονόμου.

Αυτό που δεν θέλω να πιστέψω είναι οι ψίθυροι ότι ο συμπαθέστατος βουλευτής από την Φθιώτιδα κάπως σαν να έχει απλώσει τα χέρια του σε βεληνεκές μεγαλύτερο από την πολιτική του σκιά.

«Αποκλείεται», σκέφτηκα, γνωρίζοντας τον Γιάννη Οικονόμου, έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από την ΟΝΝΕΔ για να φτάσει μέχρι τη θέση του κυβερνητικού Εκπροσώπου.