Ο Μητσοτάκης γύρισε από τη ΔΕΘ με έμπλαστρο στον αυχένα

Οι πλέον παρατηρητικοί θα πρόσεξαν πως κατά την επίσκεψη του στο 8ο Δημοτικό σχολείο της Νέας Φιλαδέλφειας για τον αγιασμό εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρωθυπουργός φορούσε έμπλαστρο στον αυχένα του.

Ρώτησα στενό του συνεργάτη τι ταλαιπωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μου απάντησε πως το έμπλαστρο επιστρατεύτηκε για την αντιμετώπιση μιας ψύξης από τη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, που επικρατούν στο χώρο της συνέντευξης τύπου ζητά ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

«Αυτή τη φορά ίσως να το παράκανα» ήταν η αφοπλιστική ατάκα του πρωθυπουργού προς τους συνεργάτες του. Μάθημα για την επόμενη φορά θα πω εγώ γιατί η αλήθεια είναι πως εάν δεν μιλάμε για κάποιο... προϊόν βαθιάς κατάψυξης, δύσκολα μπορεί να μείνει άνθρωπος με τον Μητσοτάκη στον ίδιο χώρο όταν λειτουργεί το κλιματιστικό.