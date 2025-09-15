Breaking news icon BREAKING
Κυριάκος Μητσοτάκης Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) Σχολεία

Ο Μητσοτάκης γύρισε από τη ΔΕΘ με έμπλαστρο στον αυχένα

Φωτ. Intime
Φωτ. Intime
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Οι πλέον παρατηρητικοί θα πρόσεξαν πως κατά την επίσκεψη του στο 8ο Δημοτικό σχολείο της Νέας Φιλαδέλφειας για τον αγιασμό εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρωθυπουργός φορούσε έμπλαστρο στον αυχένα του.

Ρώτησα στενό του συνεργάτη τι ταλαιπωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μου απάντησε πως το έμπλαστρο επιστρατεύτηκε για την αντιμετώπιση μιας ψύξης από τη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, που επικρατούν στο χώρο της συνέντευξης τύπου ζητά ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

«Αυτή τη φορά ίσως να το παράκανα» ήταν η αφοπλιστική ατάκα του πρωθυπουργού προς τους συνεργάτες του. Μάθημα για την επόμενη φορά θα πω εγώ γιατί η αλήθεια είναι πως εάν δεν μιλάμε για κάποιο... προϊόν βαθιάς κατάψυξης, δύσκολα μπορεί να μείνει άνθρωπος με τον Μητσοτάκη στον ίδιο χώρο όταν λειτουργεί το κλιματιστικό. 

