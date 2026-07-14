O Μητσοτάκης κόβει τις κορδέλες και ο Άδωνις την εκλογική «γραμμή» της ΝΔ

Την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής θέτει σε πρώτο πλάνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έως τις αρχές Αυγούστου, όταν και αναμένεται η καθιερωμένη, ολιγοήμερη ανάπαυλα του Δεκαπενταύγουστου, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου συνδέουν ευθέως την περάτωση των συγκεκριμένων projects με τη συνέπεια ανάμεσα στις προεκλογικές εξαγγελίες και τα έργα, κεντρικό πολιτικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας.

Από τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, έργο, που μετά την ολοκλήρωση του φιλοδοξεί να αποσυμφορήσει το κυκλοφοριακό στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής ο πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι «κλείνουμε εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια στις οδικές υποδομές» επιβεβαιώνοντας ότι «οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα γι’ αυτή την Κυβέρνηση διαχρονικά από το 2019»., αλλά και υπενθυμίζοντας ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει επενδύσει σημαντικά στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς με νέα σύγχρονα λεωφορεία και προχωρά μεγάλα έργα υποδομής».

Στις 23 Ιουλίου ο Ε65

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 23 Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη ο αυτοκινητόδρομος Ε 65, που συνδέει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία, συνολικού μήκους 182,1 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ,. Ακολούθως, προς τα τέλη του μήνα και συγκεκριμένα στις 28 Ιουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης προγραμματίζει να ανέβει εκ νέου στη Θεσσαλονίκη για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η οποία περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς για την εξυπηρέτηση της ανατολικής πλευράς της πόλης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, αναμένεται να παραδοθούν, εξάλλου, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος. .

Όπως παρατηρεί έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος, ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει με συνέπεια ότι για τα μείζονα προβλήματα της χώρας, όπως το κυκλοφοριακό, αλλά και την πορεία της οικονομίας οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης επιδίδονται σε μία παλιομοδίτικη πλειοδοσία. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι «ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας «τάζουν» τα πάντα χωρίς καμία κοστολόγηση και κυρίως χωρίς πολιτική υπευθυνότητα», σε μία ξεκάθαρη προσπάθεια να «αφοπλίσουν» την προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ κριτική, αλλά και να καταστήσουν αναξιόπιστες τις προγραμματικές προτάσεις, που φιλοτεχνούνται στη Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας.

«Μούδιασμα» από τις δηλώσεις Γεωργιάδη

Την ίδια ώρα, ωστόσο, στη Νέα Δημοκρατία επικαιροποιούν συνεχώς την προεκλογική τους στρατηγική έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την επανασυσπείρωση της κομματικής βάσης, αλλά και τη θωράκιση του πολιτικού τους χώρου. «Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, που μπορούμε να πετύχουμε με σκληρή δουλειά, υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων μας και κοστολογημένο πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030», διεμήνυσαν χθες κυβερνητικές πηγές.

Η υπόμνηση χθες του «γαλάζιου» εκλογικού στόχου δεν έγινε τυχαία, καθώς μέσω του ραδιοφώνου Παραπολιτικά 90,1 fm ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε την αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στη συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών, ακόμη και με ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά υπό τον όρο ότι δεν θα τεθεί θέμα διαφορετικού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργού. Κληθείς, όπως είπε, να σχολιάσει υποθετικά σενάρια, καθώς μένει να αποσαφηνιστεί κατά πόσον ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει τελικώς στην ίδρυση νέου κόμματος, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε το σεβασμό στην ετυμηγορία των πολιτών και επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι οι πρωθυπουργοί εκλέγονται από τους πολίτες και όχι πίσω από κλειστές πόρτες.