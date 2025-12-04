O Μητσοτάκης με «γαλάζιους» βουλευτές σε αγαπημένο στέκι του Καραμανλή

Ευκαιρία σύσφιξης των σχέσεων ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί η σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στη γνωστή ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι.

Το «παρών» αναμένεται να δώσουν οι 33 «γαλάζιοι» βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και σύσσωμο το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα πλαισιώνουν οι Κωστής Χατζηδάκης, Γιώργος Μυλωνάκης, Παύλος Μαρινάκης, Κώστας Σκρέκας και Γιάννης Σμυρλής. Ελέω της επικαιρότητας τη συζήτηση αναμένεται να μονοπωλήσουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι θετικές εξελίξεις στην Οικονομία, η μάχη κατά της ακρίβειας, αλλά κα το δρομολογούμενο comeback του Αλέξη Τσίπρα.

Για τους συμβολισμούς, πάντως, η συγκεκριμένη ταβέρνα, μία ανάσα μακριά από το Μέγαρο Μαξίμου και τα παλιά γραφεία της ΝΔ στη Ρηγίλλης, ήταν ένα από τα αγαπημένα στέκια του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή