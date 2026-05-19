Ο Μητσοτάκης μπροστά στο νέο πολιτικό σκηνικό: Ο γνώριμος Τσίπρας και η «άγνωστη» Καρυστιανού

Την ώρα, που η Νέα Δημοκρατία μπήκε και επισήμως σε προεκλογική τροχιά μετά το σύνθημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κατακλείδα του 16ου τακτικού Συνεδρίου του κόμματος, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να εκτιμήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, όσο αυτό είναι εφικτό, τις ανακατατάξεις, που θα προκαλέσουν στο πολιτικό στερέωμα τα κόμματα των Μαρία Καρυστιανού και Αλέξη Τσίπρα, που θα ανακοινωθούν στα τέλη αυτής και τις αρχές της άλλης εβδομάδας αντίστοιχα.

Στόχευση στο «Κέντρο»

Όπως κατέστη πρόδηλο κατά την τριήμερη συνεδριακή διαδικασία, το κυβερνών κόμμα επενδύει στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στο «το είπαμε, το κάναμε» ως τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των πολιτικών του αντιπάλων.

Ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι η συνειδητή απόφαση του πρωθυπουργού να μην ασχοληθεί επί μακρόν με τους κύριους πολιτικούς του αντιπάλους δεν είναι αποτέλεσμα αλαζονείας, αλλά απόρροια της τακτικής του να μην πλειοδοτήσει στην πόλωση και την τοξικότητα, συνθήκες, που δεν φαίνεται να ευνοούν την κυβερνητική παράταξη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η έλευση των δύο κομμάτων θα επιτείνει τον κατακερματισμό στον χώρο της αντιπολίτευσης, ιδίως στο φάσμα, αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, ως εκ τούτου θα αυξήσει τις πιθανότητες του κυβερνώντος κόμματος για το καλύτερο δυνατό εκλογικό πλασάρισμα. Μάλιστα, έμπειρο κομματικό στέλεχος παρατηρεί ότι το θερμό μέτωπο ανάμεσα στο νέο κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ εξωθεί τη Χαριλάου Τρικούπη σε πιο αριστερές θέσεις επιτρέποντας στη ΝΔ να προσεγγίσει με μεγαλύτερες αξιώσεις τμήματα ψηφοφόρων στο πολιτικό Κέντρο, που μέχρι σήμερα τηρούν αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία.

Άλλο Τσίπρας, άλλο Καρυστιανού

Σε κάθε περίπτωση η επανάκαμψη του πρώην πρωθυπουργού φέρνει τη Νέα Δημοκρατία σε μία γνώριμη θέση. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επικρατήσει του Αλέξη Τσίπρα σε όσες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν τεθεί οι δυο τους αντιμέτωποι.

Με τις μνήμες να είναι ακόμη νωπές από τα κυβερνητικά πεπραγμένα της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι «τώρα είναι αργά για τον κ. Τσίπρα για να απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μάς φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ ως χώρα. Είναι αργά για να απολογηθεί πολιτικά για τους χιλιάδες βαρυποινίτες που αποφυλάκισε, για όλη αυτή την κατάσταση με τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης».

Το ίδιο δηκτική διάθεση επιδεικνύουν στην κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά στο νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Αφού υπενθυμίζουν ότι προ ενός έτους η ίδια διέψευδε κατηγορηματικά την πρόθεση να προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα αφήνουν σαφή υπονοούμενα για τους λόγους δημιουργίας του συγκεκριμένου κόμματος τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας. Η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας, πέραν της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Είναι ξεκάθαρη η στάση μας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, οι συμμαχίες στις οποίες επενδύουμε, δεν τις έχουμε κρύψει ποτέ».