Ο Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Success story στις Βρυξέλλες, αφόρητη πίεση από τα μπλόκα

Το μήνυμα ότι οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε μία συγκυρία, που πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες ακόμη και σε χώρες ισχυρότερες της Ελλάδος φλερτάρουν με το φάσμα της ύφεσης, επιτρέπουν στην κυβέρνηση να ασκεί μία συνεκτική κοινωνική πολιτική, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι η τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος είτε μέσω απ' ευθείας αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις, είτε μέσω σημαντικών μειώσεων στη φορολογία, αλλά και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας αναμένεται να εκπέμψει στην παρέμβαση του κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευνοική για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά τη χθεσινή εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, εξέλιξη, που όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, θα ήταν αδιανόητη 10 χρόνια πριν, όταν η τότε κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ υπό τον Αλέξη Τσίπρα και με Υπουργό Οικονομικών τον Γιάνη Βαρουφάκη έφερε τη χώρα στον προθάλαμο της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο αλήστου μνήμης α' εξάμηνο του 2015.

Στην κυβέρνηση επισημαίνουν πως η χθεσινή εξέλιξη επιβεβαιώνει πως η δημοσιονομική συνέπεια και η προώθηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων αποτελούν εχέγγυα για τη διατήρηση της ανάπτυξης, η οποία χρηματοδοτεί το επιστρεφόμενο μέρισμα στους πολίτες. Τα ίδια πρόσωπα επισημαίνουν, μάλιστα, ότι η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι εντός Ελλάδος επιμένουν να μεταδίδουν μία εικόνα οπισθοδρόμησης και κατάρρευσης, που όπως λέγεται καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Καθώς, μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται επισήμως σε προσυνεδριακή περίοδο ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει εκ νέου ότι το κυβερνών κόμμα είναι το μόνο, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα, απαράβατο όρο της διατήρησης της οικονομικής ανάπτυξης.

Πιέσεις για συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών τη Δευτέρα

Την ίδια ώρα, η χθεσινή συνάντηση του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη με τους κτηνοτρόφους της Κρήτης, αλλά και το δρομολογούμενο ραντεβού του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ( ΕΘΕΑΣ ) τις επόμενες ώρες αποτελεί κατά το Μέγαρο Μαξίμου ισχυρή ένδειξη πως οι αγροτικές κινητοποιήσεις περνούν από τη φάση της κλιμάκωσης σε αυτήν του διαλόγου και πιθανώς της εκτόνωσης.

Από την κυβέρνηση έκαναν λόγο για εποικοδομητικό κλίμα και δεσμεύθηκαν να εξετάσουν αρκετά από τα αιτήματα των αγροτών, ωστόσο, διευκρινίζουν ότι το όποιο αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλαίσιο συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν. Κυβερνητικό στέλεχος επιμένει πως το Μέγαρο Μαξίμου έχει…ανοίξει τα χαρτιά του μετά την πρόσκληση του πρωθυπουργού, αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου προς τους αγρότες σε διάλογο με ενιαία εκπροσώπηση και κατάλογο συγκεκριμένων ( και όχι μαξιμαλιστικών ) αιτημάτων.

Υπ' αυτή την έννοια, στην κυβέρνηση αναμένουν με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα του αυριανού Συντονιστικού των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως σας ενημέρωσε και χθες το flash.gr, η Δευτέρα θα μπορούσε να είναι η ημέρα, όπου οι δύο πλευρές θα κάτσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, ωστόσο, όπως σημειώνει με νόημα αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, μένει να αποσαφηνιστεί κατά πόσον θα μπει άμεσα στο κάδρο του διαλόγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή θα προηγηθεί του τελικού ραντεβού του πρωθυπουργού με τους αγρότες μία συνάντηση της αντιπροσωπείας τους με τους Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Τσιάρα.

Επιπλέον, στην κυβέρνηση εξακολουθούν να επεξεργάζονται μέτρα, όπως η παράταση και το 2026 του φθηνού αγροτικού ρεύματος, ο επαναπροσδιορισμός της τιμής του αγροτικού καυσίμου, αλλά και μία ακόμη οικονομική ενίσχυση για όλους αυτούς, που έχουν χάσει εισόδημα εντός των δημοσιονομικών ορίων, ώστε να ικανοποιήσουν ορισμένα από τα θεσμικά αιτήματα των αγροτών.