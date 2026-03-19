O Mητσοτάκης στις Βρυξέλλες: Αναζητείται ευρωπαϊκό «παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Καθοριστικό ως προς την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάγκη να περιοριστούν οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στις οικονομίες των κρατών – μελών και στους ευρωπαίους καταναλωτές από τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο αναμένεται το σημερινό τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Μόλις προχθές, άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αφήσει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να παρέμβει η κυβέρνηση στον ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) στο πετρέλαιο στην κατεύθυνση της μείωσης του υπό τον όρο βεβαίως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενεργοποιήσει μία ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, προκειμένου να μην παραβιάζονται οι κοινοτικοί κανόνες.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωθυπουργός υπενθύμισε την πρόταση του προ 4ετίας, αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο επιμένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να μην επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά.

Επ' αυτού κυβερνητικές πηγές εξηγούν ότι «ο πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η Ευρώπη πρέπει να στηριχτεί στα διδάγματα από την ενεργειακή κρίση του 2022, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία». Τα ίδια πρόσωπα σημειώνουν, εξάλλου, ότι κατά την ελληνική κυβέρνηση «πυξίδα σε όλες τις αποφάσεις, θα πρέπει να είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών, η οποία είναι η άλλη όψη της ανταγωνιστικότητας». Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπογραμμίσει ότι εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί, η ΕΕ πρέπει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο, που θα προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ούτως ή άλλως, ο FLASH σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ότι τόσο η Αθήνα, όσο και οι λοιπές ευρωπαικές πρωτεύουσες αναμένουν το σήμα των Βρυξελλών για δημοσιονομική χαλάρωση και ευελιξία, προκειμένου το κάθε κράτος μέλος να ενεργοποιήσει τις παρεμβάσεις, που θεωρούνται ενδεδειγμένες σε κάθε περίπτωση, χωρίς καταστρατηγείται το αυστηρό όριο δαπανών, που έχει συμφωνηθεί.

Ανάλογα με τη διάρκεια, αλλά και την ένταση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου τίθεται ως προβληματισμός περισσότερο σε αυτή τη φάση κατά πόσον θα χρειαστεί η δημιουργία και ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου κατά τα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης την περίοδο της πανδημίας – προφανώς όχι της κλίμακας του Ταμείου Ανάκαμψης – προκειμένου να απορροφήσει τους σοβαρούς οικονομικούς κραδασμούς από μία νέα κρίση, οι διαστάσεις της οποίας δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια τούτη την ώρα.

Ποια μέτρα εξετάζει το κυβερνητικό επιτελείο

Όπως προανήγγειλε από προχθές ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μία μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δώσει το πράσινο φως για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια. Επίσης και αναλόγως με τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων είναι πιθανό η κυβέρνηση να δώσει τη λεγόμενη επιταγή ακρίβειας σε συγκεκριμένη περίμετρο δικαιούχων που θα αφορούν στους πλέον ευάλωτους. Εξάλλου, επί μέρους παρεμβάσεις εξετάζονται τόσο στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όσο και στα λιπάσματα, ενώ πιο επί τάπητος τίθενται και άλλου χαρακτήρα επιλογές όπως η τηλεργασία, αλλά και η επιδότηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, ώστε να ελαττωθεί η χρήση των ΙΧ.

«Υπάρχει η δυνατότητα χειρουργικής παρέμβασης εάν απαιτηθεί» είπε χθες (MEGA) ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναγνωρίζοντας ότι θα πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά η στιγμή της παρέμβασης και ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Στο γεωπολιτικό σκέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός θα ξεκαθαρίσει εκ νέου ότι «η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στις πολεμικές επιχειρήσεις και δεν προτίθεται να εμπλακεί σε πιθανή επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ».

Με αφορμή, εξάλλου, τη συζήτηση περί ενδεχόμενης επέκτασης της εντολής της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» ο κ. Μητσοτάκης θα υπενθυμίσει ότι στην ευρωπαϊκή επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα κατέληξαν να συμβάλουν με δυνάμεις μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία, κάτι εξόχως απογοητευτικό, όπως θα πει χαρακτηριστικά. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει ότι η χώρα μας τάσσεται υπέρ της επίτευξης διπλωματικής λύσης με το Ιράν, λύση, που οφείλει να αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές, προεξαρχούσης αυτής του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Τεχεράνης. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ότι η αμυντική στήριξη που παρείχε η Ελλάδα -και στη συνέχεια άλλα κράτη μέλη- στην Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν η επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην πράξη και μάλιστα χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 42.7 της Ευρωπαικής Συνθήκης, γεγονός, που δημιουργεί ένα προηγούμενο.