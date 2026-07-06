Ο Μητσοτάκης τον θέλει, ο Τσίπρας τον χρειάζεται - Η αντιπαλότητα που αναγνωρίζει πλέον το Μαξίμου

Το επετειακό βίντεο, που δημοσίευσε η Νέα Δημοκρατία για τη συμπλήρωση 11 χρόνων από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015, καταληκτική πράξη της 6μηνης διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης της «Πρώτης Φοράς» με τους «θεσμούς» δεν υπαγορεύτηκε μόνον από την ανάγκη να μην παραδοθούν στη λήθη όλα όσα οδήγησαν τη χώρα ένα βήμα πριν από την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Win - win για Μητσοτάκη και Τσίπρα

Το επιχειρούμενο από τον Αλέξη Τσίπρα πολιτικό comeback υπό το νέο φορέα της ΕΛ.Α.Σ αντιμετωπίζεται από το κυβερνών κόμμα ως η φυσική συνέχεια της οπισθοδρομικής πορείας, που υποχρέωσε τη χώρα ο πρώην πρωθυπουργός την πενταετία 2015 – 2019. «Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων» είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος του βίντεο της ΝΔ.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, εξάλλου, είναι σαφές ότι επιδιώκουν τη σύγκριση πεπραγμένων με τον κ. Τσίπρα. Άλλωστε, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία βρίσκουν ( επιτέλους ) τον αντίπαλο και το σημείο αναφοράς, που αναζητούσαν επί πολλούς μήνες, ικανό να διευκολύνει την επανασυσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος. Μάλιστα, έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας επιβεβαιώνει στον FLASH ότι Νέα Δημοκρατία και ΕΛ.Α.Σ συγκροτούν ένα πολιτικό δίπολο που επιφυλάσσει οφέλη και για τους δύο. «Οι δύο πολιτικοί σχηματισμοί μοιάζουν με συγκοινωνούντα δοχεία: η άνοδος του ενός συμπαρασύρει προς τα πάνω και τον άλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια πηγή.

Ανεβαίνουν οι τόνοι κατά Σαμαρά

Σε κάθε περίπτωση, από το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων στην πρωθυπουργική έδρα αντλούν και άλλα χρήσιμα, όπως λέγεται, συμπεράσματα. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με «γαλάζιους» αξιωματούχους, η ανάλυση των καταβολών της δυνητικής ψήφους προς ένα πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά καταδεικνύει ότι αυτό ζημιώνει πολύ λιγότερο απ ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί το κυβερνών κόμμα.

Βεβαίως ένα μελλοντικό κόμμα από τον Μεσσήνιο πολιτικό επιχειρεί να διεμβολίσει τη δεξαμενή των αναποφάσιστων, την οποία εποφθαλμιά η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, φαίνεται ότι αλιεύει ψηφοφόρους κατά κύριο λόγο από άλλους σχηματισμούς, όπως η Ελληνική Λύση, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, ακόμη και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛ.Α.Σ.

Υπ' αυτό το πρίσμα, καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει επιδίωξη για γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού. Εφ εξής, οι απαντήσεις από το Μέγαρο Μαξίμου θα περιορίζονται στο ότι οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά έχουν προσωπικά κίνητρα και δεν αφορούν τις αγωνίες αλλά και τις ανάγκες των πολλών.

Σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκαν και οι χθεσινές αναφορές του Παύλου Μαρινάκη στο Blue Sky ως απάντηση στο βίντεο, που δημοσίευσε ο Αντώνης Σαμαράς στο Tik Tok. «Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Την ίδια ώρα, πάντως, στο κυβερνών κόμμα σκοπεύουν να διατηρήσουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τον..ανένδοτο εναντίον προσώπων, ομάδων και συλλογικότητων, που εννοούν να επαναφέρουν την πολιτική βία στην καθημερινότητα της χώρας μας στο φόντο της άνανδρης δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα ύστερα από επίθες με γκαζάκια την προηγούμενη εβδομάδα στη οικία της στη Θεσσαλονίκη. «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες» προειδοποίησε στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα, που στο χώρο της Δικαιοσύνης ξεκινά η διαδικασία συνένωσης δικογραφιών.

Πρωτοβουλίες αναλαμβάνει, πάντως, και η Πειραιώς μετά την επιστολή του Γραμματέα, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που ζητά από τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος να προσκομίσουν στην Πειραιώς υλικό από απειλές, που μπορεί να δέχονται ανώνυμα ή και επώνυμα μέσω διαδικτύου ή μέσω άλλων καναλιών. Στην εν λόγω επιστολή επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «η παράταξη θα σταθεί έμπρακτα στο πλευρό όσων δέχονται απειλές, ενώ προαναγγέλλει την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων νομικών μέσων, απέναντι σε όσους, μέσω του διαδικτύου, προχωρούν σε εκφοβισμό ή υποκινούν πράξεις βίας».