Ο Μοχάμαντ αλ Καμάλι πήρε μόνος του την απόφαση άρσης της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν

Μπορεί οι ΗΠΑ να αποκλείστηκαν στην φάση των «16» του Μουντιάλ, αλλά παραμένουν στο επίκεντρο της διοργάνωσης. Ο σάλος αντιδράσεων που έχει προκληθεί, έχει να κάνει με την άρση της κόκκινης κάρτας του Φλόριαν Μπαλόγκαν, του ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα των «Times», υπάρχει μια άγνωστη πληροφορία σχετικά με την απόφαση στην υπόθεση του Μπαλογκάν. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της επιτροπής, Μοχάμαντ αλ Καμάλι φέρεται να πήρε μόνος του την απόφαση να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του Φλόριαν Μπαλόγκαν, χωρίς να πάρει την συγκατάθεση των υπόλοιπων 17 μελών της επιτροπής.

Μάλιστα το στέλεχος της επιτροπής, προσέγγισαν δημοσιογράφοι, με σκοπό να μάθουν περισσότερα σχετικά με την απόφαση που πήρε, αλλά ο ίδιος φαίνεται στο σχετικό βίντεο να μην θέλει να προβεί σε δηλώσεις.