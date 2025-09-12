Ο μοναδικός προνομιούχος συνομιλητής του Τσίπρα φοράει ράσα

Μαθαίνω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, στους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα καταφτάνουν εκατοντάδες μηνύματα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ (και όχι μόνο) που ζητούν να τον δουν, προκειμένου να συζητήσουν μαζί του για το μέλλον του χώρου.

Λίγο, όμως, η ομιλία στο συνέδριο του ο συνέδριο του Economist, λίγο οι υποχρεώσεις του στο Συμβούλιο της Ευρώπης και αρκετά οι τελευταίες «πινελιές» που βάζει στο βιβλίο που ετοιμάζει, τα αιτήματα αυτά δεν έχουν ικανοποιηθεί – στον μεγαλύτερο βαθμό. Ωστόσο, υπάρχει ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι έχει ελευθέρας στη λεωφόρο Αμαλίας.

Και μπορεί να ανέβει να τον δει -έστω και για λίγο- ακόμα και αν είναι περαστικός και δεν έχει καν ραντεβού μαζί του.Αναφέρομαι στον παπά Γιάννη Βάθη, τον πασίγνωστο στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ κληρικό από το Ρέθυμνο.

Ο παπά Γιάννης -μέχρι πρόσφατα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν διεκδίκησε την επανεκλογή του- είναι πιο «τσιπρικός» και από τους στενότερους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Επομένως, όταν χτύπησε το κουδούνι του γραφείου, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον καλέσουν επάνω. Και επειδή προέρχεται από την Εκκλησία της Κρήτης, φαντάζομαι ότι θα γνωρίζει αρκετά σχετικά με τα όσα έχουν συμβεί στη Μεγαλόνησο το τελευταίο διάστημα, για θέματα που αφορούν στη σχέση ποινικών και κληρικών.



Εκτός και εάν αποφάσισε να ευλογήσει τη... νέα προσπάθεια.