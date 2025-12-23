Ο «Μουράτ» ήταν απατεώνας: Πώς μια Ελληνίδα ερωτεύτηκε και έχασε 60.000 ευρώ στην Τουρκία

Κόστος στην τσέπη αλλά και στο συναίσθημά της είχε μια Ελληνίδα ονόματι Ελένη Μ. που έπεσε θύμα «ερωτικής απάτης». Η Ελένη Μ. πίστεψε ότι βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο του «Μουράτ από τον Λίβανο». Ωστόσο, ο «Μουράτ» αποδείχθηκε ότι ήταν απατεώνας κάτι που στοίχισε στην Ελληνίδα περίπου 60.000 ευρώ. Η περιπέτεια για την Ελένη ξεκίνησε όταν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον «Μουράτ» με τον οποίο είχε συνάψει ερωτική σχέση.

Πώς δρα το κύκλωμα

Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά διαδεδομένη σε κυκλώματα στο εξωτερικό. Οι εγκληματικές οργανώσεις αναζητούν θύματα μέσω διαδικτύου και εφαρμογών για αναζήτηση σχέσεων, χτίζουν εμπιστοσύνη στα θύματα, μια διαδικασία που μπορεί να πάρει μήνες. Όταν το θύμα εμπιστευτεί στενά το πρόσωπο που θεωρεί ότι είναι ο ερωτικός του παρτενέρ, τότε μπαίνει σε εφαρμογή η επιχείρηση υφαρπαγής.

İstanbul’da çevresine kendisini “Lübnanlı Murat” olarak tanıtan şahsın, birliktelik yaşadığı Yunan uyruklu kadını 70 bin Euro dolandırdığı ortaya çıktı.



Şüphelinin gerçekte Hataylı İsmail olduğu belirlenirken, kadından aldığı paraya karşılık sahte dolar verdiği öğrenildi.



Olay…

«Ήμασταν μαζί για μήνες. Ήθελα να ανταλλάξω κάποια από τα χρήματά μου σε δολάρια. Εκείνος προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Τον εμπιστεύτηκα και του έδωσα 60.000 ευρώ. Επέστρεψε με 70.000 δολάρια. Όταν, όμως, πήγα για να τα ανταλλάξω εκ νέου, μου είπαν ότι ήταν πλαστά» ανέφερε στην καταγγελία της η Ελληνίδα τουρίστρια.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει, μάλιστα, το ζευγάρι να μπαίνει σε ανταλλακτήριο. Μετά την καταγγελία της Ελληνίδας η τουρκική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα καταφέρνοντας να εντοπίσει τον «Μουράτ από τον Λίβανο» και να τον συλλάβει.

Όπως αποκαλύφθηκε ο άνδρας δεν είχε καμία σχέση με τον Λίβανο, το πραγματικό του όνομα ήταν Ισμαήλ και είχε καταγωγή από το Χατάι.

📌 Kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıttı; turist kadını dolandıran şüphelinin 'Hataylı İsmail' olduğu anlaşıldı



📌 Kendisini 'Lübnanlı Murat' olarak tanıttı; turist kadını dolandıran şüphelinin 'Hataylı İsmail' olduğu anlaşıldı

Προέκυψε, δε, ότι σε βάρος του είχαν σχηματιστεί τουλάχιστον άλλες πέντε δικογραφίες για διάφορα αδικήματα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι τα χρήματα που έδωσε στην Ελληνίδα φίλη του ήταν πλαστά, ισχυρισμός που, όμως, δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκισή του.