«Ο μπαμπάς κλώτσησε τη μαμά»: Θρίλερ με την 28χρονη που έπεσε από αυτοκίνητο εν κινήσει

Πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει η υπόθεση της νεαρής 28χρονης η οποία εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς βαριά τραυματισμένη στην περιοχή της Παντάνασσας Ηρακλείου αφού ο σύζυγός της φέρεται να την πέταξε από το αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν εν κινήσει.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 30χρονος σύζυγος έχει συλληφθεί και παρουσιάστηκε την Κυριακή 10 Μαΐου ενώπιον Εισαγγελέα λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου. Σημειώνεται ότι το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου μπροστά στα μάτια των ανήλικων τέκνων τους.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες που κάλεσαν αμέσως τις Αρχές, η 28χρονη ήταν αιμόφυρτη, σχεδόν σε κατάσταση αναισθησίας. Στο σημείο έσπευσαν τόσο κλιμάκιο της αστυνομίας όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε το θύμα και το μετέφερε στο ΠαΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ωστόσο όπως αποκαλύπτει το cretalive, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που περιπλέκουν την υπόθεση. Η αστυνομία εντόπισε ίχνη αίματος τόσο στη χειρολαβή του συνοδηγού όσο και στη συρόμενη πόρτα της κλούβας, αλλά και στο πίσω μέρος του οχήματος- και μάλιστα σε μεγάλη ποσότητα. Παράλληλα, απορίες προκαλεί και η κατάσταση του προφυλακτήρα. Το όχημα έφυγε από το σπίτι χωρίς ζημιές και περίπου είκοσι λεπτά αργότερα ο προφυλακτήρας είχε σπάσει και είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της κλούβας.

Τι αποκάλυψε ένα από τα παιδιά τους

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά, με το μικρότερο να είναι μόλις 3 μηνών. Ωστόσο, στη σοβαρή υπόθεση φαίνεται πως «κλειδί» για τη λύση του γρίφου αναμένεται να αποτελέσει και ένα από τα παιδιά το οποίο θα εξετάσει ειδική παιδοψυχολόγος το οποίο φέρεται να περιέγραψε μία σκηνή τρόμου στους αστυνομικούς.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Mega είπε ότι «ο μπαμπάς κλώτσησε τη μαμά» και προσέθεσε στη συνέχεια ότι «άνοιξε η πόρτα».

Τι υποστήριξε ο 30χρονος στο νοσοκομείο

Προς το παρόν το μόνο δεδομένο είναι ότι ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της νεαρής μητέρας.



Ο ισχυρισμός που προβάλλει είναι ότι εν κινήσει, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του πετάχτηκε δεξιά στο οδόστρωμα. Έκανε λόγο δηλαδή για ατύχημα που απέδωσε σε πρόβλημα της πόρτας του συνοδηγού.

Ο 30χρονος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, βάσει του αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι εκδοχές που κατά κύριο λόγο ερευνά η Αστυνομία είναι:

Να σημειώθηκε τροχαίο και λόγω μέθης να μην θυμάται πολλά

Να την πέταξε πάνω στο «πιώμα» του έξω από το αυτοκίνητο

Να την χτύπησε με το αμάξι

Πάντως, βάσει και της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σε βάρος του, εξετάζεται η κακόβουλη ενέργεια. Από ‘κει και πέρα, έχει ληφθεί DNA και δείγματα αίματος από το αυτοκίνητο. Το όχημα και η πόρτα ειδικότερα θα ελεγχθούν από αρμόδιο πραγματογνώμονα και από ΚΤΕΟ.