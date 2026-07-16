Ο Μπέλιγχαμ έκανε το λαθός του «trash talk» στον Μέσι και αυτός απάντησε με δύο ασίστ

Η Αγγλία προηγήθηκε της Αργεντινής με τον Γκόρντον στο 55ο λεπτό και τα «τρία λιοντάρια» πίστευαν πως θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

Ωστόσο αυτό δεν έγινε και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ίσως να είναι ένας από τους λόγους, για τους οποίους η ομάδα του δεν θα βρίσκεται στον τελικό της Κυριακής(19/07) κόντρα στην Ισπανία, όπου θα διεκδικούσαν το δεύτερο τους Μουντιάλ μετά από 60 ολόκληρα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, την στιγμή που το σκορ έγραφε ακόμα 0-0, η Αγγλία φαινόταν να έχει τα ινία του αγώνα. Έτσι ο Μπέλιχγαμ, θέλησε να «μπει» στο μυαλό του Λιονέλ Μέσι, κάνοντας του το λεγόμενο «trash talk», χωρίς ωστόσο να ξέρει πως η κίνηση αυτή θα του κοστίσει την πρόκριση, στο τέλος της αναμέτρησης. Μετά το συγκεκριμένο γεγονός, «ξύπνησε» ο εγωισμός του Μέσι και ο «Pulga» του απάντησε στον αγωνιστικό χώρο, μοιράζοντας δύο ασίστ και υπέγραψε την τρομερή ανατροπή της «αλμπισελέστε».

He woke the beast

Big mistake 💀 pic.twitter.com/vERxeV6ahh — W! (@w1fi0) July 15, 2026

Μάλιστα ο άσσος της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να του είπε «Είσαι αρκετά δυνατός για να το αντέξεις» αναφερόμενος σε ένα φάουλ που υπέστη ο Αργεντίνος.

Θέση για το περιστατικό πήρε και ο αρχηγός της Αγγλίας Χάρι Κέιν. «Είπα στον Τζουντ ότι δεν χρειαζόταν να προσεγγίσει έτσι τον Μέσι. Δεν μπορείς να ξυπνάς το θηρίο μέσα του και να περιμένεις να μην συμβεί τίποτα. Τη στιγμή που του δίνεις αυτό το επιπλέον κίνητρο, θα σε τιμωρήσει, και αυτό ακριβώς είδαμε να συμβαίνει. Απέναντι σε παίκτες σαν τον Μέσι, μερικές φορές το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να παραμένεις πειθαρχημένος και να μην τους δίνεις λόγο να ανεβάσουν το επίπεδό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Αγγλίας, συνειδητοποιώντας το λάθος του συμπαίκτη του.