Ο MVP Φουρνιέ ζήτησε μια «χάρη» από τους φίλους του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της EuroLeague

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας τη EuroLeague και οι πανηγυρισμοί των «ερυθρόλευκων» συνεχίζονται ασταμάτητα από το βράδυ της Κυριακής (24/5) σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το T-Center μετατράπηκε σε ένα τεράστιο πάρτι μετά τη λήξη του τελικού, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να γιορτάζουν μαζί με τον κόσμο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου. Λίγες ώρες αργότερα, το σκηνικό μεταφέρθηκε στον Πειραιά, όπου χιλιάδες φίλαθλοι πλημμύρισαν τους δρόμους δημιουργώντας αποθέωση για τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης.

«Φλέγεται» ο Πειραιάς για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό - Κόρνες και συνθήματα στους δρόμους



Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/7WeNpvYvXo — Flash.gr (@flashgrofficial) May 24, 2026

Από τους πιο ενθουσιασμένους πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν και ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έζησε έντονα κάθε στιγμή των πανηγυρισμών και θέλησε να κρατήσει ακόμη περισσότερες εικόνες από τη μαγική νύχτα.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε ανάρτηση στα social media ζητώντας από τους φίλους της ομάδας να του στείλουν τα καλύτερα στιγμιότυπα από τον τελικό αλλά και από τους εορτασμούς που ακολούθησαν στον Πειραιά.

«Φίλοι μου, στείλτε μου τα καλύτερα βίντεο και φωτογραφίες σας από χθες το βράδυ, παρακαλώ. Είτε από τον αγώνα είτε από τους εορτασμούς στον Πειραιά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Φουρνιέ στη δημοσίευση του στο X.