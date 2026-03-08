Ο Νεϊμάρ δέχτηκε μήνυση από την σεφ του γιατί δούλευε 16 ώρες και έπαιρνε... 654 ευρώ

Μια μαγείρισσα που εργαζόταν για τον Νεϊμάρ στην έπαυλή του στο Ριο Ντε Τζανέιρο τον μηνύει τον διάσημο αστέρα και την εταιρία που την προσέλαβε, καθώς δούλευε πάρα πολλές ώρες με αποτέλεσμα να βγάλει πρόβλημα στην μέση της, ενώ έπαιρνε μόλις... 654 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, παρόλο που η συμφωνία έλεγε πως θα εργάζεται από τις 7:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εργαζόταν μέχρι τις 11 το βράδυ, μαγειρεύοντας για τον Βραζιλιάνο άσο αλλά και για καλεσμένους που είχε ανα καιρούς. Επίσης δούλευε και σαββατοκύριακα και πολλές φορές έπρεπε να κουβαλάει μόνη της δέκα κιλά κρέας, και άλλα βαριά αντικείμενα, με όλα αυτά να έχουν ως αποτέλεσμα να αποκτήσει πρόβλημα στην μέση και στον ισχίο.

Οι δικηγόροι στην μηνυτήρια επιστολή, τονίζουν πως όλα αυτά που κουβαλούσε, σε συνδυασμό με την πολύωρη ορθοστασία, είχαν ως αποτέλεσμα τα διάφορα θέματα υγείας, και ζητούν συνολική αποζημίωση 43.046,16 ευρώ, η οποία θα περιλαμβάνει την καταβολή απλήρωτων υπερωριών, ιατρικών εξόδων και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Να αναφέρουμε πως η εν λόγω μαγείρισσα αμειβόταν με 654 ευρώ τον μήνα, που με τις υπερωρίες έφταναν τα 1.200.