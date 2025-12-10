Ο Νεϊμάρ συνάντησε 12 χρόνια μετά τον μικρό φίλο της Σάντος που νίκησε την λευχαιμία (vid)

Μια ξεχωριστή επίσκεψη δέχτηκε ο Νεϊμάρ στα αποδυτήρια της Σάντος. Ο σταρ της βραζιλιάνικης ομάδας αντάμωσε ύστερα από 12 χρόνια με τον Ματέους, τον φίλαθλο που είχε διαγνωστεί με λευχαιμία σε ηλικία μόλις έξι ετών και στον οποίο ο Βραζιλιάνος άσος είχε αφιερώσει πανηγυρισμό του το 2012, μετά από μια κοινή υπόσχεση μεταξύ τους.

Σήμερα, ο Ματέους είναι 19 χρονών, έχει αφήσει πίσω του την ασθένεια και θέλησε να πει το δικό του «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που, όπως παραδέχτηκε, του έδωσε τεράστια δύναμη στη διάρκεια των δύσκολων θεραπειών. Η Σάντος δημοσίευσε το βίντεο της συγκινητικής συνάντησης στα social media, με τον νεαρό να λέει με τρεμάμενη φωνή: «Ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα, γιατί τόσο εσύ όσο και η Σάντος είστε πολύ σημαντικοί για μένα. Μου δώσατε κίνητρο για τη θεραπεία μου και θα σας ακολουθώ μια ζωή. Είναι ευτυχία να σε έχω δίπλα μου».

Το τέλος της επανασύνδεσης ήταν ακόμη πιο ξεχωριστό. Ο Νεϊμάρ αγκάλιασε θερμά τον Ματέους και του δώρισε μια συλλεκτική φανέλα της Σάντος, υπογεγραμμένη από τον ίδιο και αρκετούς παίκτες της ομάδας. Οι δύο τους, μάλιστα, αναβίωσαν τον διάσημο χορό-πανηγυρισμό του 2012, κλείνοντας έναν κύκλο που είχε συγκινήσει ολόκληρη τη χώρα.

Lembra do menino da dancinha do @NeymarJr? 🥹



O tempo passou, Matheus enfrentou e venceu a leucemia, continuou sendo um santista apaixonado e voltou ao CT Rei Pelé para reencontrar o ídolo... e refazer a dancinha! 😂 pic.twitter.com/7tRBeCzzbR — Santos FC (@SantosFC) December 9, 2025

«Πέρασε ο καιρός, ο Ματέους αντιμετώπισε και ξεπέρασε τη λευχαιμία, συνέχισε να είναι παθιασμένος με τη Σάντος και επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο Ρέι Πελέ για να ξαναβρεί τον είδωλό του… και να ξανακάνουν τον χορό!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύλλογος στα social media, συνοδεύοντας το μήνυμα με το συγκλονιστικό βίντεο.