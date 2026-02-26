Ο νέος «Νόμος Βενγκέρ» για το οφσάιντ μπαίνει σε εφαρμογή με... πειραματόζωο τον Καναδά

Αδιαμφισβήτητα το οφσάιντ είναι ένας από τους κανονισμούς στο ποδόσφαιρο που δημιουργεί συζητήσεις, διαμάχες ακόμα και... καταγγελίες. Ακόμα και με την έλευση του VAR στις ζωές μας, παρόλο που ελαττώθηκαν οι γκρίνιες, είναι ακόμα ένα θέμα μεγάλης κουβέντας σε πολλά παιχνίδια.

Ο Αρσέν Βενγκέρ έχει δώσει στην FIFA μια πρόταση η οποία μπορεί να βελτιώσει το παιχνίδι. Η πρόταση αυτή ονομάζεται φυσικά «Νόμος του Βενγκέρ» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα του Καναδά. Συγκεκριμένα η Canadian Premier League σχεδιάζει να προσθέσει το πρωτοποριακό νέο πλάνο οφσάιντ του εμβληματικού προπονητή της Άρσεναλ δοκιμαστικά.

Όπως ανέφεραν κάποια αγγλικά μέσα, η φιλοσοφία του Βενγκέρ αναφορικά με τον καινούργιο κανονισμό: Oι επιθετικοί βρίσκονται σε θέση onside όσο δεν υπάρχει ορατό κενό (ή «φως της ημέρας») ανάμεσα σε αυτούς και τον τελευταίο αμυντικό. Μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο πλάνο έχει τεθεί σε χρήση μόνο σε αγώνες νέων, όμως θα μπει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και το πρωτάθλημα Καναδά θα πάρει μεγαλύτερη θέαση και προσοχή ως το πρώτο πρωτάθλημα που θα γίνει χρήση του κανονισμού.

Arsène Wenger confirms extra VAR powers for the World Cup covering corner kicks and 2nd yellow cards - and insists his daylight offside plan must be trialled see if it is too radical. Canada PL will try it - but has no VAR. https://t.co/96xLeoCseX — Martyn Ziegler (@martynziegler) January 20, 2026

Οι απόψεις διίστανται για τον συγκεκριμένο κανονισμό, με κάποιους να λένε ότι ευνοεί τον επιθετικό, και άλλους ότι το ποδόσφαιρο θα γίνει πιο θεαματικό με περισσότερα γκολ. Το μόνο που μένει είναι να παρακολουθήσουμε το πείραμα αυτού στην Πρέμιερ Λιγκ του Καναδά, και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.