Ο Νετανιάχου στηρίζει την απόφαση Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό της Τεχεράνης

Σαφή θέση υπέρ του προέδρου Τραμπ πήρε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην απόφαση του να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έλαβε μια αποφασιστική στάση» με την επιβολή αποκλεισμού, τον οποίο – όπως είπε – το Ισραήλ «στηρίζει πλήρως». Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος του μετέφερε ότι βασικός στόχος των συνομιλιών με το Ιράν είναι η πλήρης απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού και ο τερματισμός του εμπλουτισμού.

Την ίδια στιγμή, το ευρωπαϊκό μέτωπο εμφανίζεται επιφυλακτικό έως αρνητικό. Κυβερνήσεις όπως του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας απορρίπτουν την προοπτική αποκλεισμού, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ.

Από την περιοχή διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται προς ασιατικές αγορές. Ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας και θα εντείνει τις γεωπολιτικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.