Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη στο Κατάρ για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα

Συγγνώμη από τον ομόλογό του στο Κατάρ ζήτησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, από τον Λευκό Οίκο, είπε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή προσκείμενη στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Το τηλεφώνημα στο πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, έγινε κατά τη συνάντηση που έχει ο ο Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Μια τεχνική ομάδα του Κατάρ βρίσκεται επίσης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με μια άλλη πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

Τι αναφέρει η πρόταση των 21 σημείων

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Κυριακή για άλλη μια φορά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας σημαντικής εξέλιξης στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στην κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις χερσαίες επιθέσεις του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέβαλε πρόταση 21 σημείων για άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 48 ωρών, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ελευθερία εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές, τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την μη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τη δημιουργία διεθνούς κηδεμονίας για τη Γάζα, με μια αραβική και μουσουλμανική διεθνή δύναμη ασφαλείας.

«Ελπίζω... να μπορέσουμε να το καταφέρουμε», δήλωσε χθες ο Νετανιάχου στο Fox News αν και επανέλαβε ότι οποιοσδήποτε ρόλος για την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα εξακολουθεί να αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για αυτόν.

Το ABC News ανέφερε επίσης ότι το απόγευμα της Κυριακής, ο Νετανιάχου συναντήθηκε ξανά με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και έδειξε ανοιχτό πνεύμα στην πρόταση.

Αλλά στο τέλος της ημέρας, οι όροι του σχεδίου του Λευκού Οίκου είναι πολιτικά προβληματικοί για τον Νετανιάχου, του οποίου οι ακροδεξιοί σύμμαχοι - οι οποίοι στηρίζουν την κυβέρνησή του - αντιτίθενται σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Χαμάς και πιέζουν για τη μόνιμη κατοχή της Γάζας.