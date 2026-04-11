Ο Νικόλαος Ντε Γκρες κράτησε τον Επιτάφιο στην Εκάλη - Μαζί ο Γιώργος Τσαλίκης με τους γιους του

Στην Ιερά Μονή Αγίας Φιλοθέης στην Εκάλη βρέθηκε για την περιφορά του Επιταφίου ο Νικόλαος Ντε Γκρες, ο οποίος κράτησε και τον Επιτάφιο. Δίπλα του ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης με τους γιους του, όπως ανάφερε ο ίδιος ο τραγουδιστής σε ανάρτησή του.



Στα πλάνα εμφανίζεται ο Νικόλαος Ντε Γκρες να πρωτοστατεί στη μεταφορά του Επιταφίου, ενώ πλήθος κόσμου παρακολουθεί την τελετή. Πίσω από τον Νικόλαο, κρατούν διακρίνονται και οι γιοι του τραγουδιστή.



«Η απόλυτη κατάνυξη στην Ιερά Μονή Αγίας Φιλόθεης. Κρατήσαμε με τους γιους μου, τον Νικόλαο Ντε Γκρες και άλλους πιστούς τον επιτάφιο. Μεγάλη Συγκίνηση, Ευλογία και κατάνυξη! Δόξα σοι ο Θεός» έγραψε ο Γιώργος Τσαλίκης στη λεζάντα της ανάρτησής του.