Πολιτική Νίκος Ανδρουλάκης Μουντιάλ Tik Tok

«Σκόραρε» ο Νίκος Ανδρουλάκης στο TikTok με παλιούς Μουντιαλικούς άσους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρασε με άριστα το ποδοσφαιρικό τεστ γνώσεων αφού κατάφερε να θυμηθεί ακόμα και τον Νιγηριανό Τζέι Τζέι Οκότσα.

Νίκος Ανδρουλάκης / Facebook
Νίκος Ανδρουλάκης / Facebook
Δημήτρης Κουκλουμπέρης avatar
Δημήτρης Κουκλουμπέρης

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο κλίμα των ημερών, ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή υποβλήθηκε σε ένα ποδοσφαιρικό challenge μνήμης.

Στο βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok ο Νίκος Ανδρουλάκης τεστάρει τις γνώσεις του αναγνωρίζοντας ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί κατά καιρούς σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Αφού στην αρχή του βίντεο επισημαίνει πως υποστήριζε τη Νορβηγία, τονίζει πως θυμάται όλους τους παίκτες από τα παλιά Μουντιάλ.

Και η αλήθεια είναι ότι αναγνώρισε όσους παίκτες του έδειξαν είτε αμέσως είτε με μια μικρή καθυστέρηση. Από τον Νιγηριανό Τζέι Τζέι Οκότσα και τον Γερμανό Αντρέας Μπρέμε μέχρι τον Αργεντινό Κλαούντιο Κανίγια και τον Βούλγαρο Ιβάν Λέτσκοφ.

@nikos.androulakis Ποδοσφαιρικό challenge μνήμης ενόψει τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ; #worldcup ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis



«Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ;», γράφει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο lead του βίντεο.

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