Ο Νίκος Ανδρουλάκης «απαντά» στη Σώτη Τριανταφύλλου: Από πότε η ηθική είναι προνόμιο «αλάθητων»;

Απάντηση σε έντονο τόνο, δια της αναπληρώτριας του Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη Σώτη Τριανταφύλλου.

Η συγγραφέας σε δηλώσεις της, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε στις ευθύνες του κόμματος για την έλλειψη διαφάνειας στη χώρα, επισημαίνοντας πως «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ -πιθανότατα και η υπόλοιπη Αριστερά - δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε».



Ο κ. Ανδρουλάκης αναδημοσίευσε στα social media την ανάρτηση της Μαρινίκης Θεοδώρου, στην οποία διερωτάται «από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και «αλάθητων»; Είναι ηθικός όρος μια απόλυτη και ακυρωτική φράση;»

Και τονίζει: «Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν, όχι μόνο ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ, αλλά ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να μιλάμε και να παλεύουμε για το καλύτερο, ειδικά όταν η παρακμή απλώνεται παντού».

Η ανάρτηση της Μαρινίκης Θεοδώρου:

«Η κυρία Σώτη Τριανταφύλλου δήλωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να μιλάει με ηθικούς όρους».



Σε μια εποχή που όλοι αυτοανακηρύσσονται ηθικοί κριτές, ίσως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος «δικαιούται» να μιλά με ηθικούς όρους, αλλά αν έχουμε ακόμη το θάρρος να τους υπηρετούμε στην πράξη, ως άνθρωποι και ως κοινωνία, κυρία Σώτη Τριανταφύλλου.



Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και «αλάθητων»; Είναι ηθικός όρος μια απόλυτη και ακυρωτική φράση;



Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν, όχι μόνο ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ, αλλά ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να μιλάμε και να παλεύουμε για το καλύτερο, ειδικά όταν η παρακμή απλώνεται παντού. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο και τον χώρο να αγωνιστεί, όπως κι εσείς τη γραφή σας· ας προσγειωθούμε λοιπόν, με σεβασμό σε κάθε επιλογή και σε κάθε προσπάθεια, ατομική και συλλογική.



ΥΓ.: Το ΠΑΣΟΚ είναι ζωντανός οργανισμός, φτιαγμένος από ανθρώπους, με όνειρα, αξίες και αγώνες».

Η επίμαχη δήλωση της Σώτης Τριανταφύλλου

Η Σώτη Τριανταφύλλου είχε πει σε συνέντευξη στο One Channel πως «η διαφορά μας με τις υπόλοιπες χώρες είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε ότι κάτι είναι έγκλημα. Δεν υπάρχει κανένα ηθικό έρεισμα, έχουμε διαπαιδαγωγηθεί λανθασμένα, δεν υπήρχε ποτέ διαφάνεια στην Ελλάδα. Η ιστορία της Ελλάδας είναι ιστορία αδιαφάνειας και αδικιών. Έχουμε γαλουχηθεί στην ατιμωρησία, τη μη λογοδοσία. Μερικοί πέφτουν από τα σύννεφα, δεν πέφτουμε όλοι».



Συμπλήρωσε, δε, στο πλαίσιο αυτό ότι «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ -πιθανότατα και η υπόλοιπη Αριστερά - δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε. Το ακούω ότι έχουν ακουστεί πολλά και για την οικογένεια Μητσοτάκη, όχι για τον ίδιο, σε επίπεδο φημολογίας».