Ο Νίκος Δένδιας εγκαινίασε το περίπτερο του ΥΕΘΑ στη ΔΕΘ

Το περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) εγκαινίασε σήμερα (06.09.2025) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία μελών της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας μίλησε για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, που είναι εξάλλου και η θεματική ενότητα του περιπτέρου του ΥΠΕΘΑ στην φετινή ΔΕΘ, την οποία υπηρετεί η «Ατζέντα 2030» με την εφαρμογή ολιστικών μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων είτε πρόκειται για στρατιωτικούς εξοπλισμούς είτε παροχές στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.

Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας

Στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στόχος της φετινής παρουσίας του Υπουργείου στη ΔΕΘ, πέρα από την ανάδειξη της διαρκούς προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων στην κοινωνία, είναι η παρουσίαση της Μετάβασης στη Νέα Εποχή, που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030».