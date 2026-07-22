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Ο Νίκος Δένδιας στη Μοίρα Πυροσβεστικών Αεροσκαφών: «Συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής»

Στην Ελευσίνα βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου επισκέφθηκε τη Μοίρα Πυροσβεστικών Αεροσκαφών και τη Μοίρα Συντήρησης Αεροσκαφών της 112 Πτέρυγας Μάχης.

πηγή: Νίκος Δένδιας - Χ
πηγή: Νίκος Δένδιας - Χ
Δημήτρης Κρικέλας avatar
Δημήτρης Κρικέλας

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Τη Μοίρα Πυροσβεστικών Αεροσκαφών (355 ΜΤΜ) και τη Μοίρα Συντήρησης Αεροσκαφών (ΜΣΑ) της 112 Πτέρυγας Μάχης, στην Ελευσίνα, επισκέφθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και στην προστασία των πολιτών.

«Επισκέφθηκα σήμερα τη Μοίρα Πυροσβεστικών Αεροσκαφών (355 ΜΤΜ) και τη Μοίρα Συντήρησης Αεροσκαφών (ΜΣΑ) της 112 ΠΜ, στην Ελευσίνα», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, σημείωσε: «Εξέφρασα τον ιδιαίτερο σεβασμό και την εκτίμησή μου στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία, με επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλουν καθημερινά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Πατρίδας μας».

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