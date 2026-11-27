Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Open ότι έρχεται το «Μεγάλο Παζάρι» την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Έλενα Μπομπού, θα βρίσκεται στο πλευρό του. Η Έλενα Μπομπού είναι πρώην αστυνομικός και το ευρύ κοινό την γνώρισε μέσα από την καταγγελία για ξυλοδαρμό και κακοποίηση από τον σύντροφο της. Η νεαρή γυναίκα που εξέφρασε την επιθυμία της να ασχοληθεί με τον χώρο του θεάματος θα βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Κοκλώνη και στο μεγαλύτερο ψυχαγωγικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης.

O Νίκος Κοκλώνης μίλησε αποκλειστικά στον FLASH για την απόφαση του να συνεργαστεί με την Έλενα Μπομπού: «Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ να δίνω ευκαιρίες σε νεότερους ανθρώπους σε ηλικία αλλά και σε σχέση με τον χώρο του θεάματος.»

«Η Έλενα Μπομπού δεν είναι μόνο μια όμορφη γυναίκα αλλά και μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, που έχει να μας δείξει πολλές πτυχές ακόμα. Η συνεργασία μαζί της είναι και ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που έχουν περάσει δύσκολα, που έχουν κακοποιηθεί και που αξίζουν μια καινούργια αρχή.»

«Για όλες τις γυναίκες πρέπει να δημιουργούμε την ευκαιρία και να τους την δίνουμε. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αλλάζουν σελίδα στην ζωή τους, να κάνουν δημιουργικά πράγματα και να βρίσκουν τον χώρο να αναδειχθούν. Αυτά όλα είναι όσα με έκαναν να προτείνω στην Έλενα Μπομπού, να βρίσκεται δίπλα μου στο Μεγάλο Παζάρι. Και είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάμε μαζί. Συντονιστείτε στις οθόνες σας γιατί ετοιμάζω μεγάλες εκπλήξεις και γνωρίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχαγωγία. Πάμε λοιπόν να ζήσουμε όλοι μαζί την πραγματική ψυχαγωγία με το Μεγάλο Παζάρι.».