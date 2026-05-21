Ο Νίκος Οικονομόπουλος έστειλε... τρίποντο μήνυμα σε Βεζένκοφ-Μιλουτίνοφ για το Final Four

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδειξε για ακόμη μία φορά την αγάπη του για τον Ολυμπιακό λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό του Final Four απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται να παίζει μπάσκετ και να δοκιμάζει τα σουτ του σε εξωτερική μπασκέτα.

Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν το μήνυμα που συνόδευσε το βίντεο. Ο διάσημος ερμηνευτής έγραψε χαρακτηριστικά «τον νου σας», κάνοντας tag τους Σάσα Βεζένκοβ και Νίκολα Μιλουτίνοβ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα στήριξης πριν τη μεγάλη μάχη της EuroLeague.

Ο Οικονομόπουλος δεν έχει κρύψει ποτέ τα «ερυθρόλευκα» αισθήματά του, ενώ αρκετές φορές έχει βρεθεί και στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει από κοντά αγώνες των Πειραιωτών.