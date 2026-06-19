Ο Νίκος Οικονομόπουλος έβαλε φωτιά στη Θεσσαλονίκη με τη συναυλία του και το «Ένοχο κορμί»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος επέστρεψε δυναμικά το 2026 με μια μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της μουσικής του πορείας. Η αρχή έγινε το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου στο Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη επετειακή συναυλία «Με Λίγα Λόγια».

Αυτή η βραδιά όμως, ήταν και η πρεμιέρα του νέου του τραγουδιού, που από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του έγινε επιτυχία και τραγουδιέται από τους χιλιάδες θαυμαστές του.

Το «Ένοχο Κορμί», σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και γραμμένο από τον στιχουργό Νίκο Γρίτση, που έχει χαρίσει μοναδικές επιτυχίες στα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος συνεργάζεται με το Νίκο Γρίτση μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν με τον «Έκπτωτο άγγελο» το 2024.

Χθες το βράδυ, στο ασφυκτικά γεμάτο γήπεδο, μαζί με τον Νίκο Οικονομόπουλο το ρεφρέν του τραγουδιού: «Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, καταδικασμένο είναι για να προκαλεί, το μυαλό μου χάνει κάθε έλεγχο και η ζήλεια έχει γίνει φίλη μου καλή».

Δείτε βίντεο και ακούστε το «Ένοχο κορμί» δυνατά: