Η συνέντευξή του στον Ηλία Ψινάκη έγινε γρήγορα viral και τα αποσπάσματά της άρχισαν να κυκλοφορούν παντού στα social media. Μαζί με τα θετικά σχόλια, όμως, εμφανίστηκαν και αρκετές επικρίσεις, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Νίνο.

Ο τραγουδιστής αποφάσισε να απαντήσει μέσα από διαδοχικά stories στο Instagram, δείχνοντας ότι ορισμένα από όσα διάβασε τον ενόχλησαν πραγματικά. Όπως εξήγησε, η συντριπτική πλειονότητα των σχολίων που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια είναι θετική, όμως στάθηκε σε εκείνους που επιλέγουν να προσβάλλουν ανθρώπους πίσω από μια οθόνη.

«Πίσω από το πληκτρολόγιο γράφουν ό,τι θέλουν»

Με εμφανή εκνευρισμό, ο Νίνο σχολίασε πως δύσκολα κάποιος θα έλεγε πρόσωπο με πρόσωπο όσα γράφει στο διαδίκτυο. Χρησιμοποίησε, μάλιστα, παραδείγματα από την καθημερινότητα, λέγοντας ότι κανείς δεν θα σηκωνόταν σε έναν δημόσιο χώρο για να προσβάλει έναν άγνωστο με τον τρόπο που το κάνει πίσω από ένα πληκτρολόγιο.

Το ύφος του έγινε ακόμη πιο έντονο όταν αναφέρθηκε σε όσους αφήνουν προσβλητικά σχόλια, υποστηρίζοντας ότι μέσα από αυτά αποκαλύπτουν περισσότερο τον δικό τους χαρακτήρα παρά εκείνον που σχολιάζουν.

Η προτροπή του σε όσους τον κρίνουν

Κλείνοντας τα stories του, ο τραγουδιστής απηύθυνε μια ξεκάθαρη πρόκληση σε όσους έχουν αρνητική άποψη για τον ίδιο. Τους κάλεσε, αν τον συναντήσουν σε μια ταβέρνα, σε μια παραλία ή ακόμη και σε ένα βενζινάδικο, να του πουν από κοντά όσα γράφουν στα social media.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι η κριτική αποκτά άλλο βάρος όταν εκφράζεται πρόσωπο με πρόσωπο και όχι πίσω από την ανωνυμία ή την ασφάλεια μιας οθόνης. Το ξέσπασμά του προκάλεσε ήδη νέα συζήτηση στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν τόσο τη στάση του όσο και τις τοποθετήσεις του μετά τη viral συνέντευξη με τον Ηλία Ψινάκη.