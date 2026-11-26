Σαφές μήνυμα προς τον επιχειρηματικό κόσμο, μετά τις αιχμές που διατυπώθηκαν από την πλευρά του ΣΕΒ και των σούπερ μάρκετ για την κυβερνητική διαχείριση της ακρίβειας και την πολιτική επιβολής προστίμων, έστειλε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους», τόνισε μεταξύ άλλων, υπερασπιζόμενος τους ελέγχους και τις κυρώσεις στην αγορά, αλλά και την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών και των συνεπών επιχειρήσεων.

Η παρέμβαση του υπουργού έρχεται μία ημέρα μετά τις ιδιαίτερα αιχμηρές τοποθετήσεις του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, και του προέδρου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), Γιάννη Μασούτη, στο 17ο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ, όπου αμφότεροι άσκησαν κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την ακρίβεια.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκαν τόσο το κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε βάρος των επιχειρήσεων όσο και η δημοσιοποίηση των προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις στην αγορά. Μάλιστα, ο κ. Μασούτης αποκάλυψε ότι είχε ζητηθεί από το υπουργείο να μη δημοσιοποιούνται οι κυρώσεις, καθώς, όπως υποστήριξε, πλήττουν τη φήμη των εταιρειών και επιβαρύνουν το λειτουργικό τους κόστος.

Η απάντηση Θεοδωρικάκου: Στήριξη στις επιχειρήσεις, αλλά και έλεγχοι

Ο υπουργός Ανάπτυξης, στην τοποθέτησή του, επιχείρησε να διαχωρίσει τη στήριξη της επιχειρηματικότητας από την υποχρέωση εφαρμογής της νομοθεσίας, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο αυτές κατευθύνσεις δεν είναι αντικρουόμενες.

«Για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας, στηρίζουμε συστηματικά τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, με το σύνολο της πολιτικής μας και ιδιαίτερα με την αξιόπιστη εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου και τη συνεχή μείωση της γραφειοκρατίας», αναφέρει.

Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση στηρίζει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που, παρά τις δύσκολες διεθνείς συνθήκες, καινοτομούν, επενδύουν και δημιουργούν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ειδικά για τους νέους.

Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας δεν μπορεί να συνεπάγεται χαλάρωση των ελέγχων.

«Με τον ίδιο αποφασιστικό όμως τρόπο, ως Πολιτεία έχουμε καθήκον να διασφαλίζουμε την εφαρμογή του νόμου με αντικειμενικότητα και διαφάνεια, για μια πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά, ώστε να ενημερώνονται γι’ αυτά που πρέπει και να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι συνεπείς επιχειρήσεις», υπογραμμίζει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία της προϋποθέτει ελέγχους και κυρώσεις.

«Αυτό απαιτεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή που θεσμοθετήσαμε, ελέγχους και πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και πληρώνονται. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους», καταλήγει.

Θεοδωρόπουλος: «Η κυβέρνηση έχει κάνει όλα τα λάθη για να εξοργίσει τον καταναλωτή»

Η σημερινή παρέμβαση του υπουργού έρχεται στον απόηχο της σκληρής κριτικής που άσκησε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος καταλόγισε στην κυβέρνηση σοβαρά λάθη στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ακρίβεια και επικοινωνεί με τους πολίτες.

«Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει για να έχει εξοργίσει τον καταναλωτή», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης, Βασίλη Σπανάκη.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ περιέγραψε ένα κυβερνητικό αφήγημα στο οποίο οι επιχειρήσεις εμφανίζονται ως οι βασικοί υπεύθυνοι για την ακρίβεια και η κυβέρνηση ως ο προστάτης των καταναλωτών.

«Οι κακοί έμποροι, οι κακοί βιομήχανοι, τα κακά σούπερ μάρκετ, εγώ, η κυβέρνηση που θα σας προστατεύσω, είμαι ο καλός σερίφης στην πολιτεία που θα σε προστατεύσω και θα κανονίσω να μη σε κλέβουν με νόμους, με διατάξεις, με ελέγχους των gross margins», σημείωσε.

Κατά τον ίδιο, η εικόνα αυτή έχει οδηγήσει τον καταναλωτή να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ με την αίσθηση ότι πολλές διαφορετικές πλευρές προσπαθούν να του πάρουν χρήματα από την τσέπη.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν ευθύνη για την κατάσταση, καθώς τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και το οργανωμένο λιανεμπόριο δεν έχουν καταφέρει να υπερασπιστούν δημόσια τη θέση τους και να επικοινωνήσουν τα στοιχεία που διαθέτουν.

Η επίθεση στα τηλεοπτικά κανάλια και η πρόταση για οργανωμένη επικοινωνία

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε καλέσει στα γραφεία του ΣΕΒ τους διευθύνοντες συμβούλους τεσσάρων μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών, προκειμένου να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το θέμα της ακρίβειας.

«Ρε παιδιά, τί θα γίνει; Πόσα χρόνια θα συνεχίσετε κάθε φορά που δεν έχετε να γεμίσετε το πρόγραμμα των ειδήσεων να στέλνετε ένα κοριτσάκι έξω από ένα σούπερ μάρκετ και να λέει “πώς σας φαίνονται οι τιμές;”», ανέφερε, περιγράφοντας τη συζήτηση.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί επικρίνουν καθημερινά επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχεται σημαντικό μέρος των διαφημιστικών τους εσόδων. «Από τη δική μας διαφήμιση ζείτε», φέρεται να τους είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, πρότεινε τη συντονισμένη δράση του ΣΕΒ, της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, καθώς και την εκπαίδευση τριών ή τεσσάρων εκπροσώπων της αγοράς, οι οποίοι θα μπορούν να παρεμβαίνουν σε τηλεοπτικές εκπομπές και να παρουσιάζουν τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, δεν φτάνουν στο κοινό. «Έχουμε τόσα στοιχεία τα οποία δεν αξιοποιούμε, δεν περνάνε στον κόσμο», σημείωσε.

Μασούτης: «Και τα πρόστιμα δίνουν πληθωρισμό»

Αιχμηρός στις δηλώσεις του ήταν από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Γιάννης Μασούτης, που εστίασε στην πολιτική επιβολής και δημοσιοποίησης προστίμων.

Όπως αποκάλυψε, οι εκπρόσωποι του κλάδου είχαν ζητήσει από τον υπουργό Ανάπτυξης να μη δημοσιοποιούνται οι κυρώσεις, καθώς θεωρούν ότι προκαλούν μεγάλη ζημιά στη φήμη των εταιρειών.

«Είχαμε ζητήσει από τον υπουργό Ανάπτυξης να μην ανακοινώνονται τα πρόστιμα γιατί γρατζουνάνε τη φήμη των εταιρειών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, δεν ήταν όλα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν δίκαια.

Περιγράφοντας τη συζήτηση που είχε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο κ. Μασούτης υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τα πρόστιμα ως ένα ακόμη κόστος λειτουργίας, δίπλα στο ενεργειακό και παραγωγικό κόστος. «Εμείς, όπως έχουμε το κόστος της ενέργειας, της παραγωγής, είναι και τα πρόστιμα. Άρα λοιπόν και αυτό δίνει πληθωρισμό», υποστήριξε.