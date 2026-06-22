«Ο νόμος της φυλακής»: Κρατούμενοι στη Μεγάλη Βρετανία σκότωσαν με 25 μαχαιριές δολοφόνο παιδιού

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν τρεις κρατούμενοι σε φυλακές στη Μεγάλη Βρετανία, μετά τη δολοφονία συγκρατούμενού τους, τον οποίο μαχαίρωσαν 25 φορές.



Ο Μαρκ Φέλοους, 45 ετών, ο Ντέιβιντ Τέιλορ, 64 ετών και ο Λι Νιούελ, 57 ετών, κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Κάιλ Μπέβαν, 33 ετών, στη φυλακή HMP Wakefield, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ένα «όπλο» κατασκευασμένο από μεταλλικό εξάρτημα από το πίσω μέρος μιας τηλεόρασης.

Ο Φέλοους και ο Νιούελ εξέτιαν ήδη ποινές ισόβιας κάθειρξης για δολοφονίες, με τη δικαστή ΜακΓκόουαν να τους επιβάλλει «νέες και ξεχωριστές ποινές ισόβιας κάθειρξης στο Δικαστήριο του Λιντς».



Ο συγκρατούμενός τους, Κάιλ Μπέβαν, είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο όριο αποφυλάκισης τα 28 έτη για τη δολοφονία της 2χρονης κόρης της συντρόφου του, Λόλα Τζέιμς, την οποία σκότωσε στο Πέμπροκσαϊρ το 2020.



Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τους τρεις άνδρες να γελούν έξω από το κελί του Μπέβαν στις 4 Νοεμβρίου του 2025, πριν τον ακολουθήσουν στο εσωτερικό του, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο. Πέντε λεπτά αργότερα, βγήκαν από το κελί με «μια αίσθηση ικανοποίησης».

Three jailed men who murdered a fellow inmate by stabbing him 25 times in his cell will never be released from prison.



Mark Fellows, David Taylor and Lee Newell were seen on CCTV laughing.



A few minutes later, they followed Kyle Bevan into his cell and "cornered him".



They… pic.twitter.com/JtEp1tvdwD — AfrikTimes International (@afriktimesint) June 21, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφού σκότωσαν τον Μπέβαν με 25 μαχαιριές, οι τρεις άνδρες τον έβαλαν στο κρεβάτι για να δώσουν την εντύπωση ότι κοιμόταν.



Η δικαστής δήλωσε ότι ο Φέλοους είχε παρατηρηθεί να πλησιάζει το κελί του Μπέβαν δύο φορές εκείνο το βράδυ, «πιθανώς για να βεβαιωθεί ότι ήταν νεκρός. Τον επιλέξατε ως στόχο επειδή είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός παιδιού», είπε. «Δεχτήκατε συγχαρητήρια όταν επιστρέψατε στον όροφό σας. Η είδηση είχε ήδη διαδοθεί», τόνισε.



Ο 57χρονος Λι Νιούελ φυλακίστηκε για πρώτη φορά το 1989, αφού στραγγάλισε τη γειτόνισσά του επειδή αρνήθηκε να του δώσει χρήματα. Το 2013, του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη αφού δολοφόνησε έναν άλλον κρατούμενο που είχε σκοτώσει ένα παιδί.



Ο 45χρονος Μαρκ Φέλοους καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2019, αφού διέπραξε δύο δολοφονίες στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, σκοτώνοντας τον διαβόητο εγκληματία Πολ Μάσσεϊ και τον Τζον Κινσέλα, ο οποίος ήταν «μεσολαβητής» στον χώρο της μαφίας.



Ο 64χρονος Ντέιβιντ Τέιλορ είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία της 24χρονης συντρόφου του, Αλίσα Αποστόλοφ-Μπογιάριν, το 2022, και σε 30 χρόνια φυλάκισης για την απόπειρα δολοφονίας ενός αστυνομικού μέσα στις φυλακές όπου κρατούνταν.



Τον Οκτώβριο του 2025, ο καταδικασμένος παιδόφιλος Ίαν Γουάτκινς δολοφονήθηκε στην ίδια φυλακή.