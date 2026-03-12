Ο Ντάγκλας Λουίζ άφησε την εντυπωσιακή Αλίσα Λέμαν για... την κόρη πρώην σταρ της Άρσεναλ (pic)

Ο Ντάγκλας Λουίζ είναι γνωστό ότι είχε χρόνια σχέση με την πιο σέξι ποδοσφαιρίστρια του κόσμου για πολλούς, την Αλίσα Λέμαν. Μάλιστα οι δυο τους επέλεγαν κοινές ομάδες για να είναι μαζί.

Η σχέση τους όμως τελείωσε πέρυσι, με την Λέμαν πρόσφατα να κάνει γνωστό το νέο της... αμόρε, ο οποίος είναι ημι-επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και σταρ του Love Island, ο Μόντελ Μακένζι. Ο Λουίζ λοιπόν... απάντησε στο ποστάρισμα της Λέμαν, με ένα δικό του, έχοντας στο πλάι του την 19χρονη Ντούντα Γκασπάρ. Αν σας θυμίζει κάτι το επίθετο, είναι γιατί είναι κόρη του Έντου Γκασπάρ, ο οποίος έπαιξε για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, καθώς και για τις Κορίνθιανς, Άρσεναλ και Βαλένθια, ενώ τον περασμένο Ιούλιο έγινε και Παγκόσμιος Επικεφαλής Ποδοσφαίρου στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Douglas Luiz goes public with new 19-year-old girlfriend - and she's the daughter of an Arsenal legend: Villa star moves on from four-year relationship with Alisha Lehmann https://t.co/B9e3HAZckX — Daily Mail Sport (@MailSport) March 12, 2026

Η νέα σχέση του Βραζιλιάνου μέσου της Νότιγχαμ κοινοποίησε ένα story στο Instagram αγκαλιά με τον Λουίζ, γράφοντας: «Είσαι η μεγαλύτερη βεβαιότητά μου». Μάλιστα ο διεθνής Βραζιλιάνος απάντησε με το ίδιο ποστ γράφοντας ότι «Προτεραιότητά μου θα είναι να σε κάνω ευτυχισμένη», βάζοντας επιβεβαιώνοντας την σχέση τους.

Το στόρι της Ντούντα / Screenshot

Δεν είναι σαφές αν γνωρίζονται καιρό οι δυο τους, ή αν γνωρίστηκαν τώρα μέσω του πατέρα της, πάντως με το μέλλον του Γκασπάρ στην Φόρεστ να είναι αβέβαιο, μένει να δούμε αν εφόσον φύγει ο ίδιος από την Αγγλία, αν τον ακολουθήσει και η Ντούντα, ή αν επιλέξει να μείνει και να ζήσει τον έρωτά της στο Νότιγχαμ με τον Ντάγκλας Λουίζ.