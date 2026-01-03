Ο Ντάνι Άλβες αγόρασε ποδοσφαιρική ομάδα και ετοιμάζει την μεγάλη επιστροφή του στα γήπεδα

Ο Ντάνι Άλβες, κατηγορήθηκε και εξέτισε ποινή φυλάκισης για υπόθεση βιασμού. Βγήκε, έκανε στροφή στον Θεό καθώς κήρυττε, και πλέον ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή στην αγάπη του, το ποδόσφαιρο.

Απέκτησε το 50% των μετοχών της πορτογαλικής Σπόρτινγκ Κλαμπ Σάο Ζοάο ντε Βερ, η οποία αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της χώρας, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να εξαγοράσει και το υπόλοιπο ποσοστό στο τέλος της φετινής σεζόν. Ο σύλλογος έχει έδρα στην Σάντα Μαρία Ντε Φέρια στα βόρεια της Πορτογαλίας, ιδρύθηκε το 1929, και ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την πορεία του.

Η ενασχόληση αυτή του 42χρονου Βραζιλιάνου δίνει σίγουρα μια αισιόδοξη αίσθηση και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον σύλλογο, με φιλοδοξίες για ενίσχυση σε επίπεδο τεχνογνωσίας, εμπειρίας και οικονομικών πόρων, και όπως αναφέρει το «MaisFutebol» ο Άλβες σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει και ως ποδοσφαιριστής, φορώντας ξανά τα ποδοσφαιρικά παπούτσια για περίπου έξι μήνες.

Να θυμίσουμε πως η τελευταία συμμετοχή του 42χρονου ήταν τον Ιανουάριο του 2023 με τη φανέλα της Πούμας στο Μεξικό, από όπου και αποχώρησε μετά την υπόθεση του βιασμού. Πέρασε 14 μήνες προφυλακισμένος και αφού κατέβαλλε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ αφέθηκε ελεύθερος.