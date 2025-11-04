Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε «Σερ» – Χρίστηκε Ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ

Μετά από μία καριέρα γεμάτη διακρίσεις, τρόπαια και αξέχαστες στιγμές, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε επιτέλους την πολυπόθητη διάκριση που του έλειπε, τον τίτλο του «Ιππότη». Ο βασιλιάς Κάρολος τίμησε τον 50χρονο θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου το πρωί της Τρίτης (4/11) για την προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία, σε μια τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Ο 50χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και επιχειρηματίας, έλαμπε κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής καθώς παρέλαβε την τιμητική διάκριση από τον ίδιο τον βασιλιά Κάρολο – και είναι πλέον επίσημα «Σερ Ντέιβιντ».

«Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο περήφανος» δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μετά την απονομή. «Ο κόσμος γνωρίζει πόσο πατριώτης είμαι – αγαπώ τη χώρα μου. Πάντα έλεγα πόσο σημαντική είναι η μοναρχία για την οικογένειά μου. Είμαι αρκετά τυχερός που έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και το μόνο για το οποίο θέλει να μου μιλήσει ο κόσμος είναι η μοναρχία μας. Με κάνει υπερήφανο» τόνισε ο Μπέκαμ.

Andrew Matthews/Pool via REUTERS

Ο «σερ» ,πλέον, Μπέκαμ έδειχνε εξαιρετικά κομψός κατά τη διάρκεια της τελετής χρίσης του, επιλέγοντας ένα γκρι κοστούμι με γιλέκο, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί δημιουργία της συζύγου του που το εμπνεύστηκε από τον βασιλιά Κάρολο.

Ο Μπέκαμ παρασημοφορήθηκε παρουσία της συζύγου του Βικτόρια - η οποία φέρει πλέον τον τίτλο Λαίδη Μπέκαμ» και των γονιών του, Σάντρα και Ντέιβιντ.

Δείτε βίντεο:

Arise, Sir David Beckham. ✨



This morning at Windsor Castle, The King presented Sir David Beckham with a Knighthood for Services to Sport and to Charity. pic.twitter.com/BpRQJ1lIJG — The Royal Family (@RoyalFamily) November 4, 2025

Ο τίτλος σηματοδοτεί το τέλος μιας αναμονής άνω της δεκαετίας. Ο Μπέκαμ προτάθηκε για πρώτη φορά για την τιμή το 2011, αφού ήταν ένας από τους πρεσβευτές που βοήθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο να εξασφαλίσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Εκείνη την εποχή, ωστόσο, η υποψηφιότητά του τέθηκε υπό βέτο από την Επιτροπή Τιμών λόγω της εμπλοκής του σε ένα σχέδιο φοροδιαφυγής, για το οποίο αργότερα αθωώθηκε.

Έκτοτε, ο Μπέκαμ έχει σταθεροποιήσει πλήρως τα οικονομικά του και έχει διατηρήσει ενεργό ρόλο σε κοινωνικούς σκοπούς, εδραιώνοντας την εικόνα του ως πρεσβευτή του βρετανικού αθλητισμού και υπέρμαχο των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών.



Ο πρώην μέσος, ο οποίος αποσύρθηκε το 2013, είχε ήδη βραβευτεί με το Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE) το 2003 από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β' για τις υπηρεσίες του στο ποδόσφαιρο.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μπέκαμ έχει ενισχύσει τους δεσμούς του με τη βασιλική οικογένεια. Είναι πρεσβευτής του Ιδρύματος του Βασιλιά και μάλιστα εθεάθη μαζί με τον Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα στην Έκθεση Λουλουδιών του Τσέλσι.