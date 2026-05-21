Ο Ντόναλντ Τραμπ αποθεώνει τον Ερντογάν μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία

Θερμά λόγια για τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες, χαρακτηρίζοντας τη μεταξύ τους σχέση «πολύ καλή» και περιγράφοντας τον Ερντογάν ως «σκληρό αλλά αποτελεσματικό ηγέτη».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στη βάση Αντριους, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος «έχει κάνει καλή δουλειά» και πως αποτελεί «έναν σπουδαίο σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, δίνοντας το στίγμα της στενής επικοινωνίας που διατηρούν οι δύο πλευρές σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Λίγο νωρίτερα, η τουρκική προεδρία είχε ανακοινώσει ότι ο Ερντογάν ενημέρωσε τον Τραμπ πως βλέπει θετικά την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες μπορούν να επιλυθούν μέσω διαλόγου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Άγκυρας, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια διπλωματική λύση «είναι εφικτή», καλώντας σε αποκλιμάκωση και συνέχιση των επαφών ώστε να αποφευχθεί νέα κρίση στην περιοχή.

Η επικοινωνία Τραμπ–Ερντογάν έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους τόσο με την Άγκυρα όσο και με την Τεχεράνη.