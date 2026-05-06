Ο Ντόναλντ Τραμπ «παγώνει» την επιχείρηση «Ελευθερία» - Προ των πυλών συμφωνία με Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι αναστέλλει, «για βραχύ χρονικό διάστημα», την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου του Στενού του Ορμούζ, που διήρκεσε μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Το Σχέδιο Ελευθερία (σ.σ. έτσι βάφτισε την επιχείρηση) θα ανασταλεί για βραχύ χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί η συμφωνία», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει: «Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, την τεράστια στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας κατά του Ιράν και, επιπλέον, το γεγονός ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν, έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Σχέδιο Ελευθερία (Η Κίνηση Πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ) θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί εάν η Συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».