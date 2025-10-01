Ο Ντόναλντ Τραμπ «την είπε» στον Κένεντι που φτερνίστηκε δίπλα του - «Ελπίζω να μην κόλλησα COVID»

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ είναι γνωστός αντιεμβολιαστής και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να του «την πει» με χιούμορ, όταν ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ φτερνίστηκε δίπλα του, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο.

Ενώ απαντούσε σε μια ερώτηση σχετικά με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τη ροή του λόγου του Αμερικανού προέδρου διέκοψε το φτέρνισμα του RFK. Τότε, ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε να μιλά, γύρισε προς τον υπουργό Υγείας των ΗΠΑ και του είπε: «Ο Θεός να σε έχει καλά, Μπόμπι. Ελπίζω να μην κόλλησα COVID».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ήταν επίσης παρών στη συνέντευξη Τύπου. Και ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε προς τον υπεύθυνο συνταγογράφησης και είπε: «Έχει Paxlovid, δώστε μου ένα Paxlovid αμέσως!», αναφερόμενος στο αντιιικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της COVID-19.

"I hope I didn't catch COVID..."



President Trump cracks a joke after Secretary Kennedy sneezes during an Oval Office presser on prescription drugs. pic.twitter.com/rTEOStWgmp — Fox News (@FoxNews) September 30, 2025

Πρόεδρος στην πανδημία

Ο Τραμπ ήταν πρόεδρος κατά την έναρξη της πανδημίας COVID-19 το 2020 και κόλλησε για πρώτη φορά την ασθένεια κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας κρουσμάτων στον Λευκό Οίκο που διήρκεσε από τον Σεπτέμβριο του 2020 και έληξε τον Ιανουάριο του 2021.



Σε ένα υπόμνημα του 2021 από τον Mark Meadows, πρώην επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος βρέθηκε θετικός στην ασθένεια τρεις ημέρες πριν αντιμετωπίσει τον Τζο Μπάιντεν στο πρώτο προεδρικό debate τους στις 29 Σεπτεμβρίου 2020.



Αμέσως μετά τα θετικά αποτελέσματα, τα οποία δεν κοινοποιήθηκαν στον Τύπο ή στο κοινό, στον Τραμπ έγινε άμεσα ακόμη ένα, πιο ακριβές τεστ, σύμφωνα με τον Meadows, ο οποίος έγραψε ότι μετά από μια «σύντομη αλλά τεταμένη αναμονή» τα αποτελέσματα βγήκαν αρνητικά, όπως αναφέρει το People.



Ενώ οι γιατροί είπαν στο προσωπικό του Τραμπ να τον αντιμετωπίζουν σαν να ήταν θετικός, ο Meadows έγραψε ότι ο πρόεδρος στάθηκε στο αρνητικό τεστ και στη συνέχεια συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών και εμφανίστηκε σε μια συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια.



Λίγες μέρες αργότερα, στις 2 Οκτωβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αυτός και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ ήταν θετικοί στον COVID-19. Έλαβαν θεραπεία στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed και ο πρόεδρος επέστρεψε σε δημόσιες εκδηλώσεις στις 10 Οκτωβρίου.

Ο αμφιλεγόμενος Κένεντι

Ο Κένεντι έχει το δικό του αμφιλεγόμενο ιστορικό με την έξαρση της COVID-19. Τον Μάιο του 2025, δέχτηκε πυρά επειδή αφαίρεσε το εμβόλιο κατά της COVID από το συνιστώμενο πρόγραμμα εμβολιασμού για υγιή παιδιά και έγκυες γυναίκες, στο πλαίσιο της ατζέντας του ίδιου και του Τραμπ «Κάντε την Αμερική ξανά υγιή».



Τον επόμενο μήνα, το HHS έστειλε στο Κογκρέσο ένα έγγραφο που υποστήριζε την απόφαση, το οποίο επικαλούνταν αδημοσίευτες ή αμφισβητούμενες μελέτες και παρερμήνευε άλλα ευρήματα.



Το έγγραφο φέρεται να συνέδεε καρδιακές παθήσεις όπως η μυοκαρδίτιδα ή η περικαρδίτιδα με το εμβόλιο κατά της COVID, παρόλο που ενημερωμένη έρευνα υπέδειξε ότι η σύνδεση έχει μειωθεί με τις νεότερες διαδικασίες εμβολιασμού και πολλές άλλες μελέτες που έχουν αξιολογηθεί δείχνουν ότι ο κίνδυνος αυτών των παθήσεων είναι μεγαλύτερος μετά την ασθένεια με COVID τόσο για εμβολιασμένα όσο και για μη εμβολιασμένα άτομα από ό,τι ο κίνδυνος των ίδιων επιπλοκών μόνο μετά τον εμβολιασμό.

