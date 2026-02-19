Ο Ντόναλντ Τραμπ βάφει χρυσό και το Air Force One - Νέα χρώματα στον προεδρικό στόλο

Τα χρώματα του Air Force One παραμένουν ίδια εδώ και χρόνια, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να βάλει την προσωπική του -χρυσή- πινελιά και στον προεδρικό στόλο, μετά τον Λευκό Οίκο.

Το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος αποκτά νέο σχέδιο βαφής που θα περιλαμβάνει μία από τις προτιμώμενες χρωματικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για τον Λευκό Οίκο και τα ξενοδοχεία του, το χρυσό.



Το Air Force One και άλλα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ, όπως η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, βάφονται ξανά σε χρυσό, βαθύ κόκκινο και μπλε σκούρο, καθώς υποβάλλονται σε προγραμματισμένες επισκευές και συντήρηση, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.



Στα ίδια χρώματα θα βαφτεί επίσης και το νέο πολυτελές αεροπλάνο Boeing 747-8i που δωρήθηκε στον προεδρικό στόλο από το Κατάρ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας στο CBS.



Το λευκό, το μπλε και το γαλάζιο του αυγού του κοκκινολαίμη που συνδέονται με το προεδρικό τζετ, χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1960, όταν πρόεδρος ήταν ο Τζον Φ. Κένεντι.



🚨 NEW: President Trump’s preferred paint colours will be applied to the new planes which will serve as Air Force One pic.twitter.com/LVDpASNzC3 — Politics US (@PolitlcsUS) February 18, 2026

Ο Τραμπ έχει ζητήσει αναβαθμίσεις στον προεδρικό στόλο από την πρώτη του θητεία. Ο διάδοχός του, ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ακύρωσε μια ευρεία αναμόρφωση που είχε αρχικά σχεδιάσει ο Τραμπ.



Τα νέα χρώματα έχουν ήδη εντοπιστεί σε μοντέλα αεροσκαφών που έχουν προβληθεί στον Λευκό Οίκο, όπου ο Τραμπ αφήνει επίσης το αισθητικό του αποτύπωμα, από τα μεγάλης κλίμακας σχέδια για μια νέα αίθουσα χορού μέχρι την πιο διακριτική τοποθέτηση πινακίδων σε χρυσή γραμματοσειρά με καμπύλες γραμμές.



Το ιδιωτικό αεροπλάνο με το οποίο ταξίδεψε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024, που μερικές φορές ονομάζεται «Trump Force One», χρησιμοποίησε την ίδια χρωματική παλέτα που θα δοθεί στον προεδρικό στόλο.



Ενώ δεν είναι σαφές πόσο θα κοστίσουν οι εργασίες βαφής, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, η οποία χειρίζεται τα εκτελεστικά αεροσκάφη, δήλωσε στο BBC ότι οι νέες απαιτήσεις χρώματος «δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε πρόσθετες καθυστερήσεις ή κόστος για το πρόγραμμα».



Πρόσθεσε ότι εφαρμόζει το νέο χρωματικό συνδυασμό στο Boeing VC-25B (μια παραλλαγή του Boeing 747) που χρησιμοποιείται σήμερα για τη μεταφορά του προέδρου, καθώς και σε τέσσερα αεροσκάφη C-32 που χρησιμοποιούνται συχνά ως «Air Force Two» για τον αντιπρόεδρο, και στο αεροσκάφος που δωρήθηκε από το Κατάρ. Η βαφή του αεροσκάφους C-32 έχει ολοκληρωθεί.



Οι προετοιμασίες από το Πεντάγωνο ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι για την ανακαίνιση του καταριανού γιγάντιου τζετ που αναμένεται να χρησιμεύσει ως Air Force One. Το αεροσκάφος Boeing - αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων - δωρήθηκε από το Κατάρ ως «άνευ όρων» δώρο, με τυχόν απαραίτητα έξοδα ανακαίνισης να βαρύνουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ.



Ενώ οποιοδήποτε αεροπλάνο στο οποίο ο πρόεδρος είναι επιβάτης ονομάζεται «Air Force One», ο κάτοχος του υψηλότερου αξιώματος στη χώρα πετάει συχνότερα με εξειδικευμένο τζετ που περιλαμβάνει γραφείο, υπνοδωμάτιο, δύο κουζίνες που μπορούν να ετοιμάσουν 100 γεύματα, χώρο γραφείου και ιατρική εγκατάσταση, σύμφωνα με την Boeing.