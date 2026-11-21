Η ΕΟΚ έκανε γνωστές τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «επίσημη αγαπημένη» θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Γεωργία εντός έδρας (26/11, 20:00, Τ-Center) και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα για να κοντραριστεί με την Ισπανία (29/11, 19:00).

Ανάμεσα στους διεθνείς βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος παρότι είναι εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα θα είναι κανόνικα στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή. Αντίθετα, εκτός έμειναν οι οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιώργος Παπαγιάννης και αυτό διότι μπορεί να έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούσαν, κρίθηκαν όμως ανέτοιμοι για δύο τόσο δυνατά παιχνίδια.

Οι εκλεκτοί του Βασίλη Σπανούλη: