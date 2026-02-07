LIFE Σπορ Eurovision

Ο Ντουπλάντις ψηφίζει Good Job NIcky στη Eurovision - Η αποθεωτική ανάρτηση

Ο Σουηδός χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος ρέκορντμαν αποφάσισε πού θα δώσει το 12άρι του στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

epa10849345 Armand Duplantis of Sweden reacts after the men's Pole Vault at the IAAF Diamond League Memorial Van Damme athletics meeting in Brussels, Belgium, 08 September 2023. EPA/Olivier Matthys
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς σε λίγο καιρό το ελληνικό κοινό θα πρέπει να ψηφίσει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά, δύο είναι οι τραγουδιστές που διεκδικούν την πρωτιά. Akylas και Good Job Nicky βρίσκονται στις πρώτες δυο θέσεις. Ο γιος του Γιάννη Πάριου ανέβασε πρόσφατα στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μια διαφορετική ερμηνεία του τραγουδιού του και τα σχόλια είναι αποθεωτικά.

Ανάμεσά τους, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις. Ο Σουηδός «χρυσός» Ολυμπιονίκης αγαπάει την Ελλάδα και το δείχνει με κάθε τρόπο. Φαίνεται μάλιστα, πως βρήκε την αγαπημένη του συμμετοχή...

