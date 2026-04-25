Ο ΟΦΗ στην Ευρώπη: Η εξασφαλισμένη παρουσία σε League Phase και οι πιθανοί αντίπαλοι

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας δεν χάρισε μόνο ένα τρόπαιο στον ΟΦΗ, αλλά άνοιξε και την πόρτα για μια σπουδαία ευρωπαϊκή προοπτική. Οι Κρητικοί εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα playoffs του UEFA Europa League, κάνοντας ένα σημαντικό άλμα προς το επόμενο επίπεδο.



Το μεγάλο κέρδος για την ομάδα της Κρήτης είναι πως έχει ήδη εξασφαλίσει παρουσία σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ακόμη και αν δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση στα playoffs, θα συνεχίσει στη League Phase του UEFA Conference League, κάτι που εγγυάται πολύτιμες εμπειρίες αλλά και οικονομικά οφέλη.

Οι πιθανοί αντιπάλοι

Βέβαια, το έργο του ΟΦΗ μόνο εύκολο δεν θα είναι. Ως ανίσχυρος στην κλήρωση, είναι πολύ πιθανό να βρει απέναντί του ομάδες με μεγάλη εμπειρία και ποιότητα. Στο πιθανό «κάδρο» των αντιπάλων βρίσκονται σύλλογοι όπως η Κοπεγχάγη, η Φερεντσβάρος, η Βικτόρια Πλζεν, η Ζάλτσμπουργκ και η Σέλτικ.



Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες δυνατές ομάδες που μπορούν να προκύψουν, όπως η Καραμπάγκ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά και σύλλογοι όπως η Σάμροκ Ρόβερς, η Κουόπιο και η Χαποέλ Μπερ Σεβά.



Η σύνθεση των playoffs κάθε χρόνο περιλαμβάνει κυπελλούχους από διάφορα πρωταθλήματα, αλλά και ομάδες που «πέφτουν» από τα προκριματικά του Champions League και του Europa League. Αυτό κάνει τη διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη.



Για τον ΟΦΗ, όμως, αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία. Δεν πρόκειται απλώς για συμμετοχή, αλλά για μια πρόκληση που μπορεί να τον καθιερώσει ξανά στον ευρωπαϊκό χάρτη. Με την ψυχολογία στα ύψη και την Κρήτη στο πλευρό του, το ταξίδι τώρα ξεκινά.